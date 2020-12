PORTO SANT’ELPIDIO – Nei guai anche una 28enne, in questi giorni, nel Fermano.

“La donna, originaria dell’Est Europa, non ha rispettato – raccontano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in una nota stampa diffusa il 2 dicembre – non aveva rispettato l’obbligo di dimora impostagli dal Tribunale in passato per altri reati”.

Dall’Arma aggiungono: “I militari di Porto Sant’Elpidio hanno rintracciato la 28enne a casa di un’altra persona colpita dall’obbligo di dimora, inevitabile la denuncia per il provvedimento non rispettato”.

