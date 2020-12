Arezzo-Samb, recupero 10^ giornata girone B Serie c 2o20-21| Stadio Citta di Arezzo ore 15

Formazioni:

Arezzo (4-3-3): Sala; Luciani, Kodr, Cherubin; Benucci; Bortoletti (21′ st Foglia), Di Paolantonio,(41′ st Di Nardo) Arini; Cutolo, Zuppel, Belloni(21′ st Sussi). A disp.: Loliva, Males, Borghini, Sussi, Baldan, Soumah, Di Nardo, Gagliardotto, Maggioni, Foglia, Pesenti. All.: Andrea Camplone

Samb (3-4-3): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici (24′ st Di Pasquale), Masini, Shaka, Angiulli (41′ De Ciancio), Malotti (41′ Liporace); Botta, Lescano,(24′ st D’Angelo) Nocciolini (14′ st Maxi Lopez). A disp.: Laborda, Biondi, Di PAsquale, Chacon, Maxi Lopez, D’Angelo, Serafino, Mehmetaj, Lavilla, De Ciancio, Liporace. All.: Mauro Zironelli

Arbitro: Matteo Gualtieri (Trischizza/Micalizzi). Quarto uomo: Ermanno Feliciani

Marcatori: 11′ Botta (S), 13′ Zuppel (A), 31′ st Lescano (S), 34′ Bortoletti (A), 37′ st D’Angelo (S)

Ammoniti: Benucci (A), Arini (A), Botta (A)

Espulsi:

Angoli: 4-2

DIRETTA

PRIMO TEMPO

5′ Angiulli in verticale per Lescano che stoppa e calcia ma era in offside.

6′ Traversone di Luciani che scalvalca Nobile, non arriva Belloni sul secondo palo.

8′ Nocciolini riceve sulla tre quarti e resiste a un attacco, poi palla sul destro e tiro che però si spegne sul fondo.

11′ GOOOOL DELLA SAMB! Botta riceve sulla destra poi dribbla un difensore e la piazza col destro dove Sala non può nulla. Magia di Botta e Samb in vantaggio.

13′ PARI DELL’AREZZO. Zuppel riceve dalla trequarti defilato e prova un tiro senza apparenti veleità, il pallone però clamorosamente passa sotto ai guantoni di Nobile. 1-1

31′ GOOOL DELLA SAMB! Palla di Malotti in mezzo a Lescano che stoppa e calcia col sinistro e ancora una papera, stavolta dell’ex Sala porta la Samb in vantaggio!

34′ GOOL DELL’AREZZO. Luciani crossa dalla destra, Zuppel la addomestica per Bortoletti che insacca di precisione alla destra di Nobile. 2-2

36′ Ancora Arini prova la conclusione dopo una bella sgroppata di Cutolo, palla fuori non di molto: partita pazza.

44′ Lescano si gira e prova il cross per Nocciolini, colpo di testa alto ma c’era anche fuorigioco per l’attaccante toscano della Samb.

45′ Finisce qui il primo tempo, 4 gol in 45 minuti.

SECONDO TEMPO

1′ Gran tiro di Botta e stavolta Sala si oppone alla grande!

7′ Se ne va Cutolo in solitaria, palla deviata al momento del tiro e corner per gli aretini.

10′ Bel pallone in mezzo di Malotti per Lescano che mette a terra e calcia, Sala risponde ma la bandierina era alta.

14′ Entra Maxi Lopez nella Samb, gli lascia il posto Nocciolini.

18′ Batti e ribatti al limite dell’area, Masini la recupera e alla fine la sfera diventa buona per Lopez che scocca il destro ma Sala blocca!

21′ Detro Foglia e Sussi nell’Arezza al posto di Bortolotti e Belloni.

24′ Doppio Cambio Samb: dentro Di Pasquale e D’Angelo al posto di Enrici e Lescano.

37′ GOOOL Punizione di Botta, colpo di testa che viene respinto da Sala poi tap-in vincente di D’Angelo! 3-2 Samb!

39′ Gran palla in mezzo di Cutolo per Pesenti che davanti la porta se la divora, che brividi!

41′ Dentro De Ciancio e Liporace nella Samb per Malotti e Angiulli.

45′ + 4 Sale anche Sala su corner, il pallone schizza buono per la Samb che si porta avanti con Botta che alla fine prova il tiro da lontano a porta sguarnita: fuori.

45+4 Finisce qui: Samb batte 3 a 2 l’Arezzo in trasferta.

