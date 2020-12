PORTO DAN GIORGIO – Sono state rese note le nuove disposizioni per la disputa del campionato di serie B e in casa De Mitri – Energia 4.0 Volley Angels Project le reazioni sono state positive. «Credo che sia stata fatta – è il commento del direttore tecnico Daniele Capriotti – la cosa più intelligente possibile, che ha tenuto conto del criterio della vicinanza, limitando così al minimo gli spostamenti delle squadre. Ma nello stesso tempo questa nuova formula fa sì che le squadre dello stesso girone si incontrino comunque tutte, anche se in tempi differenti, sperando che nel futuro prossimo la situazione sanitaria nazionale migliori. D’altronde, è stato tenuto d’occhio l’obiettivo primario, che è quello di tornare a giocare, il che significa cercare di vivere come meglio sia possibile vivere, rispettando l’emergenza in corso. Sarà importantissimo portare a compimento questo campionato, dopo aver interrotto quello passato».

Nel sottogirone della formazione rossoblù, che giocherà le proprie partite casalinghe alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, sono state inserite due compagini marchigiane e tre abruzzesi. «Di Pagliare – commenta Capriotti – conosciamo poco, ma sapendo la loro tendenza a una linea verde, possiamo credere che la squadra di quest’anno sarà agguerrita e competitiva come sempre. La Don Celso Fermo ha messo su un ottimo organico, con giocatrici esperte e di grande valore tecnico. Su Pescara, Manoppello e Teramo abbiamo qualche informazione, ma sono tutte da verificare sul campo. Comunque penso che sarà un raggruppamento molto equilibrato».

Per adesso, dunque, non resta che attendere il weekend del 23-24 gennaio 2021 per tornare a giocare. «Per noi – prosegue il d.t. – l’attesa è un vantaggio, derivante dal lavoro che abbiamo svolto negli ultimi anni. La programmazione costante che abbiamo fatto ci permette di uscire ora dalla fase transitoria, nella quale abbiamo svolto attività tecnica e fisica e tutto il gruppone (che comprende le atlete della serie B2 e quelle della serie C) sta svolgendo un lavoro importantissimo in chiave futura, coniugando la loro emotività alle esigenze del periodo. Nelle ragazze, specie nelle giovanissime, vedo un entusiasmo e una voglia di venire in palestra tipici della loro età e la cosa che mi fa ben sperare sta nel fatto che anche nelle ragazze più esperte del gruppone vedo lo stesso atteggiamento».

Nel mese di dicembre la De Mitri – Energia 4.0 disputerà alcune amichevoli. «Sì – risponde in conclusione Capriotti – credo che dopo la festa dell’Immacolata Concezione torneremo in campo per alcuni test congiunti, sempre nel rispetto delle regole. Gare, peraltro, che avevamo già programmato in precedenza, ma che abbiamo preferito disputare soltanto quando tutte le nostre atlete fossero giunte allo stesso livello di preparazione».

