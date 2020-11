SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nota stampa dell’Area Vasta 5.

La Direzione di Area Vasta 5 vuole mettere in evidenza la giornata di oggi. Sono stati infatti firmati due contratti per due giovani Direttori di Struttura Complessa dell’Area Vasta 5.

Da domani prenderà servizio il nuovo Direttore Ortopedia e Traumatologia per la sede dell’Ospedale Madonna del Soccorso, il dottor Remo Di Matteo, che dopo tanti anni di servizio prestato presso altre strutture sanitarie, già direttore di unità operative in Area Vasta 3, trova la sua sede di lavoro in quella che lui definisce la sua casa, in un momento in cui il reparto ha la necessità di ritrovare un’importante stabilità. Infatti il dottor Di Matteo si pone come obiettivo sicuramente quello di continuare ciò che è stato costruito negli ultimi anni, e dirigendo la struttura sempre più verso la chirurgia elettiva, artroscopica e protesica.

Per il dottor Pierfrancesco Grossi diventare Direttore Cardiologia presso l’ospedale Mazzoni, significa proseguire il lavoro iniziato nel 2004, quando è arrivato all’Area Vasta 5, con la stessa forza di sempre e con la volontà di svilupparlo sempre di più, in collaborazione con la sua équipe da anni consolidata, che ha sempre dimostrato grande professionalità nelle patologie cardiache.

Il Direttore di Area Vasta, dottor Cesare Milani, sottolinea l’importanza di queste nomine per la sanità picena: oggi è un giorno importante che dà forza e sostegno ad un sistema sottoposto ad una continua pressione, ma che guarda al futuro con speranza.

