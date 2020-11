ALBA ADRIATICA – Nel pomeriggio del 30 novebre una squadra dei pompieri del Distaccamento di Nereto ha effettuato un intervento a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Della Vittoria al Alba Adriatica.

Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, tramite nota stampa diffusa il 30 novembre, raccontano: “Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Punto, condotta da una donna di 52 anni, e due auto in sosta. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Alba Adriatica e i Carabinieri di Martinsicuro, giunti sul posto per gli adempimenti di competenza, la Punto, mentre percorreva la strada in direzione mare, si è scontrata con un’altra Fiat Punto e una Renault Scénic parcheggiate a ridosso del marciapiede. A seguito del violento impatto, la Punto condotta dalla donna si è ribaltata sul lato guida ed è scivolata per un breve tratto sulla carreggiata”.

“La conducente, che non ha riportato particolari conseguenze a seguito dell’incidente, è stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco attraverso lo sportello del lato passeggero – aggiungono dal Comando – La donna è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118 di Sant’Omero, per gli accertamenti ed eventuali cure del caso”.

“I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e a ribaltare la Punto riposizionandola sulle quattro ruote, in attesa dell’arrivo del carro-attrezzi incaricato della rimozione del mezzo incidentato” concludono i pompieri teramani.

