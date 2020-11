CUPRA MARITTIMA – Il Consiglio Comunale di Cupra Marittima è convocato per il lunedì 30 novembre alle ore 21:30.

Ecco l’ordine del giorno:

Lettura ed approvazione verbali sedute del 30/09/2020 e del 02/11/2020;

Convenzione con la Scuola materna “Giardino d’infanzia Principe di Napoli” di Cupra Marittima annualità 2020-2023;

Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione criteri generali;

Bilancio consolidato del gruppo Comune di Cupra Marittima relativo all’esercizio 2019;

Ratifica delibere di Giunta comunale n. 124 del 19.10.2020 e n. 132 del 06.11.2020, aventi ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione di competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175 c. 4 TUEL)”;

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento esercizio finanziario 2020 art. 193 art. 175 c. 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Documento Unico di Programmazione 2020-2023.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube del Comune cuprense.

