Samb-Legnago | Seriec C Girone B – giornata 13 | Stadio Riviera Delle Palme – San Benedetto del Tronto

Scienziati nel Pallone h 18 e 45 tutti i lunedì su rivieraoggi.it e sul canale YouTube di Riviera Oggi. Fai le tue domande su Whatsapp al numero 328 951 9554

Formazioni:

Samb (3-5-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale (33′ st Enrici), Lavilla(25′ st Masini), Shaka, Angiulli, D’Angelo (25′ st Nocciolini), Malotti; Botta, Maxi Lopez (33′ st Lescano). A disp.: Laborda, Fusco, Biondi, Enrici, Chacon, Nocciolini, Rocchi, Serafino, Masini, De Ciancio, Lescano, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Legnago (4-3-1-2): Pizzignacco, Zanioli, Bondioli, Perna, Ricciardi, Gaspari, Antonelli, Bulevardi (9’st Giacobbe), Morselli (29′ st Senese); Luppi (9′ st Grandolfo), Rolfini (36′ st Chakir). A disp.: Pavoni, Colombo, Pelizzari, Girgi, Giacobbe, Ferraro, Senese, Chakir, Zanetti, Grandolfo Mazzali. Allenatore: Massimo Bagatti.

Arbitro: Gino Garofalo (Dell’Orco/Votta). Quarto uomo: Daniele Rutella

Note: Un minuto di silenzio per ricordare Maradona e anche Franco Sponelli, storico magazziniere rossoblu (qui sotto il mazzo di fiori in omaggio a Spinelli mentre i calciatori hanno indossato, per l’entrata in campo una speciale maglia con il numero 10 e il nome di Maradona sulle spalle)

Marcatori: 13′ pt rig. Luppi (L), 41′ st Masini (S)

Ammoniti: Perna (L), Antonelli (L), Zanoli (L), D’Angelo (S), Giacobbe (L), Senese (L), D’Ambrosio (S)

Espulsi:

Angoli: 4-0

NOTE

PRIMO TEMPO

Minuti di silenzio in memoria di Maradona e Spinelli al Riviera

1′ Subito Rolfini punta D’Ambrosio e va col destro, Nobile va a terra velocemente e para. Occasione Legnago.

2′ Ci prova anche Malotti, blocca il portiere del Legnago Pizzignacco.

10′ Shaka atterrato in area avversaria, non c’è rigore per l’arbitro.

13′ Cristini mette giù Rolfin che si era girato in area sugli sviluppi di una rimessa laterale: rigore.

13′ Parte Luppi che col destro spiazza Nobile. Legnago avanti.

15′ Cross teso di Botta, Shaka prova con la testa ma Pizzignacco respinge.

25′ Maxi dentro con un filtrante per Shaka che si gira, palla deviata e che finisce sul palo: occasione Samb!

33′ Cross di prima di Lavilla, la difesa respinge, palla però che arriva a Maxi che prova il destro di prima: forte ma alto non di molto!

42′ Percussione di Malotti atterrato al limite dell’area da Zanoli. Punizione e giallo e occhio a Botta da qesta posizione.

43′ Parte proprio Botta ma Pizzignacco risponde alla grande. Mentre D’Angelo viene ammonito per simulazione sugli sviluppi.

45′ Ci prova anche col destro adesso Botta: Pallone altissimo.

45′ + 2 Finisce qui il primo tempo. Legnago avanti su rigore.

SECONDO TEMPO

1′ Nessun cambio nei 22 che hanno chiuso la prima frazione.

3′ Ricciardi ci prova dalla distanza, pallone lento che si spegne sul fondo.

9′ Fuori Luppi e dentro Grandolfo e fuori Bulevardi per Giacobbe nel Legnago.

13′ Altra punizione da fuori area per Botta che va forte: pallone basso e fuori di poco!

15′ Ancora proteste da quelli della Samb che chiedono un rigore per un presunto fallo di mano di Antonelli. Per l’arbitro si prosegue.

17′ Bel pallone di Botta per Maxi che va col destro, deviazione provvidenziale e pallone fuori di pochissimo! Che occasione!

19′ Ancora un presunto tocco di mano su turo a bottaa sicura di D’Angelo e ancora rossoblu che si disperano per una decisione non presa dall’arbitro.

23′ Discesa di Malotti che pesca Maxi in mezzo, l’argentino si gira e calcia: Pizzignacco miracoloso poi Lavilla se la rtirova davanti a porta libera e sbaglia clamorosamente da pochi centimetri!

25′ Dentro Nocciolini e Masini nella Samb. Fanno posto D’Angelo e Lavilla.

30′ Altra punizione interessante per la Samb da fuori area, anche se piuttosto lontano. Parte Nocciolini e Pizzignacco para ancora miracolosamente!

33′ Fuori Maxi Lopez per Lascano e Di Pasquale per Enrici.

37′ Corss di Enrici e mischia furibonda che si accende davanti la linea di porta del Legnago, l’arbitro alla fine fischia fallo.

41′ GOOOOL DELLA SAMB! Botta se ne va a sinistra e ttrova il cross: sul secondo palo arriva Masini che schiaccia benissimo di testa e insacca! 1-1!

45′ 5 minuti di recupero

45′ + 2 Malotti se ne va in percussione poi prova un tiro discutibile da posizione defilatissima prendendosi i rimproveri di Nocciolini.

45′ + 5 Botta prova il sinistro, deviato da Lescano che finisce fuori di poco.

45′ 5 Finisce qui la gara. Samb che fa 1-1 in casa contro il Legnago.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.