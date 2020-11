Samb-Legnago | Seriec C Girone B – giornata 13 | Stadio Riviera Delle Palme – San Benedetto del Tronto

Formazioni:

Samb (3-5-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale, Lavilla, Shaka, Angiulli, D’Angelo, Malotti; Botta, Maxi Lopez. A disp.: Laborda, Fusco, Biondi, Enrici, Chacon, Nocciolini, Rocchi, Serafino, Masini, De Ciancio, Lescano, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Legnago (4-3-1-2): Pizzignacco, Zanioli, Bondioli, Perna, Ricciardi, Gaspari, Antonelli, Bulevardi, Morselli; Luppi, Rolfini. A disp.: Pavoni, Colombo, Pelizzari, Girgi, Giacobbe, Ferraro, Senese, Chakir, Zanetti, Grandolfo Mazzali. Allenatore: Massimo Bagatti.

Arbitro: Gino Garofalo (Dell’Orco/Votta). Quarto uomo: Daniele Rutella

Note: Un minuto di silenzio per ricordare Maradona e anche Franco Sponelli, storico magazziniere rossoblu (qui sotto il mazzo di fiori in omaggio a Spinelli mentre i calciatori hanno indossato, per l’entrata in campo una speciale maglia con il numero 10 e il nome di Maradona sulle spalle)

Marcatori: 13′ pt rig. Luppi (L)

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 1-0

NOTE

PRIMO TEMPO

1′ Subito Rolfini punta D’Ambrosio e va col destro, Nobile va a terra velocemente e para. Occasione Legnago.

2′ Ci prova anche Malotti, blocca il portiere del Legnago Pizzignacco.

10′ Shaka atterrato in area avversaria, non c’è rigore per l’arbitro.

13′ Cristini mette giù Rolfin che si era girato in area sugli sviluppi di una rimessa laterale: rigore.

13′ Parte Luppi che col destro spiazza Nobile. Legnago avanti.

