FERMO – “Nell’arco di questa settimana, su tutto il territorio fermano, la Polizia di Stato ha controllato 7 esercizi commerciali, 1255 persone fermando ben 996 veicoli, elevando 59 contravvenzioni al codice della strada e contestando 11 infrazioni alla normativa anti-Covid”.

Così la Questura di Fermo in una nota stampa diffusa il 29 novembre.

Dalla Questura proseguono: “E comunque, anche ieri pomeriggio e questa mattina, sono in corso analoghi controlli di prevenzione e sicurezza che proseguiranno nei prossimi giorni e settimane nella certezza che solamente il senso di responsabilità civica di ogni persona non disgiunto dal controllo del rispetto delle disposizioni vigenti che sta impegnando tutte le forze in campo consentirà di limitare la diffusione della pandemia”.

“Tali servizi saranno ulteriormente incrementati su tutti i comuni del fermano ed in particolare su quelli della fascia costiera al fine di rendere più serene le prossime festività natalizie” concludono dalla Questura fermana.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.