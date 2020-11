Anche per lesioni personali

FERMO – Erano venuti alle mani dopo una discussione animata.

Per tale motivo quattro persone, due russi e due italiani, sono state denunciate dai carabinieri di Porto San Giorgio.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo raccontano in una nota stampa diffusa il 28 novembre: “Ad agosto, in un night club del Fermano, i due stranieri hanno cominciato a litigare con i dipendenti del locale, due italiani, per futili motivi ed è nata una rissa”.

“Dopo accertamenti e varie indagini, i quattro sono stati denunciati per rissa e lesioni personali” concludono dall’Arma fermana.

