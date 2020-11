ROSETO DEGLI ABRUZZI – “I Carabinieri di Roseto degli Abruzzi hanno denunciato un rosetano di 40 anni per evasione”.

Così, in una nota stampa diffusa il 28 novembre, dalla Compagnia di Giulianova: “L’uomo, agli arresti domiciliari, durante un controllo a sorpresa non è stato trovato in casa”.

“È stato rintracciato poco dopo e non ha saputo dare una spiegazione plausibile del suo allontanamento illegittimo” concludono dall’Arma.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.