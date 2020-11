SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La ditta Pamef Appalti S.r.l. di Tito Scalo (PZ), che ha vinto la gara di appalto dei lavori di riqualificazione del lato est del lungomare cittadino nel tratto compreso tra Via Pola e Via Virginia Tedeschi (Las Vegas) per una lunghezza di circa 1480 metri, avvierà lunedì 30 novembre l’installazione del cantiere.

Di seguito il nostro precedente articolo

La Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che disciplina la circolazione nel tratto di lungomare interessato dall’intervento. Sarà in vigore il divieto di sosta per auto e moto, sia nella corsia est sia in quella ovest, nel tratto compreso tra 50 metri a sud di via Tacito e 50 metri a nord di via Pola. Nello stesso tratto sarà vietato il transito a pedoni e ciclisti sul marciapiede est e sulla pista ciclabile.

Per quanto riguarda il transito veicolare, questo scorrerà a doppio senso sulla corsia ovest mentre quella est diventerà ovviamente area di cantiere. Sarà inoltre in vigore il limite della velocità massima a 30 chilometri orari su tutto il tratto interessato.

