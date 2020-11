Per tutto il settore minibasket iniziano gli allenamenti anche online attraverso la piattaforma zoom. L’unico obiettivo delle due società è quello di non far fermare i propri ragazzi.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket e il Grottammare Basketball comunicano che, nel rispetto di tutti i protocolli, proseguono regolarmente gli allenamenti di tutti i gruppi del minibasket e settore giovanile. Tutti gli allenamenti si svolgono in ben tre centri nella Riviera delle Palme: il playground in Piazza Sacra Famiglia a Porto d’Ascoli, il Parco Cerboni a San Benedetto del Tronto e il Parco dello sport a Grottammare, zona centro Commerciale Orologio.

L’unico obiettivo delle due società è quello di non far fermare i propri ragazzi, che in questo periodo di incertezza hanno già perso tutte le altre occasioni di aggregazione e socializzazione.

Da oggi un’altra grande novità: per tutto il settore minibasket iniziano gli allenamenti anche online attraverso la piattaforma zoom. Tutti i bambini che non avranno la possibilità o la voglia di partecipare agli allenamenti all’aperto, avranno l’occasione di continuare la loro attività grazie alla passione e all’abilità di Coach Alfredo Minora.

Le nostre lezioni fino al ritorno ad una situazione di normalità saranno inoltre totalmente gratuite per tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo del minibasket. Sarà sufficiente inviare un messaggio whatsapp al 3515140969 per ricevere la password per partecipare agli allenamenti su zoom da praticare comodamente da casa.

