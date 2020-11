L’attaccante argentino della Samb ricorda El Pibe De Oro: “Aveva una parola buona per tutti. L’ho conosciuto giocando alcune partite amichevoli assieme a lui”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Diego Armando Maradona era unico, inimitabile, incredibile”: così Maxi Lopez, attaccante argentino della Samb, ha ricordato il Diez il giorno successivo alla scomparsa.

“Per noi argentini Maradona è il dio del calcio. Sono sconvolto dalla sua scomparsa. Se ne è andato il più grande calciatore di tutti i tempi” ha detto Lopez ai microfoni della Samb Calcio.

Lopez ha anche ricordato come “Maradona mi è sempre stato vicino e mi ha difeso in occasione di alcune vicende personali che mi hanno riguardato. Porterò sempre nel mio cuore i suoi messaggi e le sue parole. Aveva parole buone per tutti”.

