La società veneta è in attesa del responso dei test coronavirus eseguiti mercoledì e altri saranno analizzati nella giornata di sabato. Tre gli infortunati nella formazione veronese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si dovrebbe giocare, anche se il condizionale di questi tempi è d’obbligo, la partita Samb-Legnago, in programma domenica prossima al Riviera delle Palme per il girone B della Serie C.

Dopo aver saltato gli ultimi due incontri, i veneti infatti, lunedì scorso, si sono sottoposti a tampone e molti giocatori, prima positivi al Covid-19, sono risultati negativi. Soltanto 5 avevano ancora lo stato di positività. La società sta attendendo il responso del tampone di ieri, mercoledì 25 novembre, e poi eseguirà sui calciatori ulteriore tampone domani, venerdì 27.

Poiché il protocollo prevede il rinvio di una partita qualora i giocatori a disposizione siano meno di 13 a causa del Covid-19, questa eventualità al momento sembra del tutto scongiurata.

Al di là dei 5 calciatori ancora positivi al coronavirus, che comunque potrebbero essere dichiarati negativi nei prossimi test, il Legnago lamenta infortuni in alcuni calciatori. Due fino a domenica scorsa a cui se ne è aggiunto un terzo in questa settimana.

diciamo che fortunatamente lunedì esiti negativi su parecchi ragazzi, al momento a parte gli infortunati 5 positivi esito di ieri

5 + 3 infortunati

