GROTTAMMARE – Apertura con evento per “Giochi in Grotta”, la manifestazione rivolta agli appassionati di giochi da tavolo e di ruolo.

Direttamente dalla casa editrice “Serpentarium”, specializzata in manuali di gioco, gli autori Matteo “Curte” Cortini, Leonardo “Moro” Moretti e Fabio Passamonti interverranno alla diretta streaming che, domenica 29 novembre, lancerà l’edizione natalizia della rassegna con una sessione di gioco on line trasmessa dalla pagina Facebook “Città di Grottammare”, a partire dalle 19.

Il calendario di “Giochi in Grotta” propone lo svolgimento in presenza di ben 28 giochi diversi, – da tavolo, di ruolo, di carte, di animazione e interattivi -, per un totale di circa 40 appuntamenti che accompagneranno tutto il periodo festivo, fino al 10 gennaio. Sei i luoghi che accoglieranno i giocatori, bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, previa prenotazione obbligatoria su eventbrite.it. La partecipazione è gratuita.

“Nonostante il difficile periodo che stiamo passando – dichiarano il sindaco Enrico Piergallini e la consigliere delegata alle Politiche giovanili Martina Sciarroni -, non abbiamo voluto rinunciare a una manifestazione che in due anni è diventata per i ragazzi e i bambini della città un importante appuntamento ludico. Anzi: volevamo che quest’anno fosse ancora più articolata, ancora più varia. Le feste sono il periodo dell’anno in cui si gioca e ci si diverte: non volevamo che tutto ciò venisse meno. Questa nuova formula della manifestazione è stata il risultato di un lungo percorso di collaborazione tra più realtà, ma che oggi garantisce ai giovani un luogo dove potersi nuovamente incontrare nel pieno rispetto delle regole vigenti in materia di contenimento della diffusione del Virus. Mai più di questa Christmas edition ‘Giochi in Grotta’ rappresenta il luogo del sano divertimento e della formazione, considerato il grande potenziale educativo insito nei giochi proposti”.

Le proposte sono classificate in base all’ età dei giocatori: 8 i giochi dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni; 20 ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. I giochi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, previsto per ogni tipologia, come indicato, insieme a luoghi, date e orari, nel programma allegato e consultabile anche sul sito istituzionale dell’ente www.comune.grottammare.ap.it e sulle pagine FB “Città di Grottammare”, “Centri ricreativi Grottammare” o “Spazio ludico”.

“Giochi in grotta” è una iniziativa nata nel 2019 dalla collaborazione tra l’associazione Spazio Ludico di San Benedetto del Tronto e l’Amministrazione comunale. Coinvolti nella realizzazione degli eventi anche i Centri ricreativi comunali.

