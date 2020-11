Nonostante il Campionato d’Eccellenza Marche sia fermo causa covid dal 26 ottobre, la squadra portodascolana non è rimasta a guardare e si è rinforzata ufficializzando il 13 novembre scorso l’acquisto del centrocampista classe 1989 cresciuto nell’Atalanta e con alle spalle diverse presenze in Sere B e C che nelle ultime stagioni ha indossato le casacche di Vastese (in Serie D Girone F), Torres (in Serie D Girone G) e Piccardo Traversetolo (in Eccellenza Emilia Romagna Girone A). All’interno le parole del nuovo acquisto.

PORTO D’ASCOLI – Il Porto d’Ascoli Calcio è lieto di comunicare (acquisto ufficializzato venerdì 13 novembre 2020) che il Direttore Generale e responsabile dell’area tecnica Pierluigi Traini ha perfezionato l’accordo per l’arrivo in maglia biancoceleste del forte centrocampista classe 1989 Matteo D’Alessandro, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Atalanta.

Per lui 131 presenze e 2 gol tra i professionisti, con 2 stagioni da assoluto protagonista in Serie B alla Reggina e un’altra vissuta in cadetteria con la maglia della Pro Vercelli. D’Alessandro in carriera ha collezionato esperienze importanti anche con Reggiana, Monza, Pro Patria, Lumezzane (nella stagione 2016/17 in Lega Pro Girone B, dove c’era anche la Samb) e Cuneo, tutte in Serie C, prima degli ultimi 3 campionati in Serie D con Abano, Vastese e Torres.

La scorsa stagione (2019/20) interrotta dal virus invece ha giocato nel Piccardo Traversetolo (Eccellenza Emilia Romagna Girone A).

Un curriculum pesante dunque, per un giocatore che rappresenta sicuramente un lusso per la categoria e che vanta anche diverse panchine in Serie A con il Genoa di Gasperini, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio e Coppa Italia Primavera.

Il Porto d’Ascoli Calcio dà il benvenuto al suo nuovo acquisto, con la speranza di vederlo presto in campo con il resto della squadra alla ripartenza del campionato. Ecco, intanto, le sue prime parole da giocatore biancoceleste:

«Sono felice di essere qua, le sensazioni sono state belle anche da lontano. Ho parlato telefonicamente con il direttore Traini che mi ha fatto subito un’ottima impressione dal punto di vista umano. Fin dalla prima chiamata ho percepito di arrivare in una società seria, organizzata e ambiziosa. Ho avuto proprio l’impressione di essere in una botte di ferro scegliendo il Porto d’Ascoli: qui ci sono persone per bene come il presidente, il direttore appunto e mister Ciampelli. Ecco perchè ho scelto di scendere in Eccellenza e spostarmi così tanto dalla mia casa in provincia di Sondrio insieme alla mia ragazza. Sono contento di ritrovare due ex compagni di squadra come Napolano e Shiba, anche loro mi hanno parlato alla grande di questo club. Purtroppo ora la situazione Covid ha destabilizzato il mondo del calcio, soprattutto tra i dilettanti, ma dobbiamo pensare già a quando ripartiremo e farci trovare pronti. Ho voglia di cominciare il prima possibile per fare qualcosa di importante con questa maglia. Inutile nascondermi, sono qui per vincere».

ECCELLENZA MARCHE:

CLASSIFICA ATTUALE:

Marina 10,

Vigor Senigallia * 8,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 8,

Atletico Azzurra Colli 8,

Forsempronese 8,

Atletico Gallo Colbordolo 7,

Atletico Ascoli 7,

Urbania ** 6,

Valdichienti Ponte 6,

San Marco Servigliano Lorese * 6,

Fabriano Cerreto 5,

Anconitana * 5,

Porto d’Ascoli 5,

Sangiustese ** 4,

Jesina * 4,

Grottammare 3,

Montefano ** 2,

Atletico Alma Urbino ** 1.

**= 2 gare (Urbania-Sangiustese della 3a giornata, Montefano-Vigor Senigallia, Atletico Alma Urbino-Urbania e Sangiustese-Anconitana della 4a giornata e San Marco Servigliano Lorese-Montefano e Jesina-Atletico Alma Urbino della 5a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima e la seconda domenica 13 gennaio 2021 alle ore 14,30, mentre le altre tutte in data ancora da ridestinarsi).

*= Una gara (Montefano-Vigor Senigallia e Sangiustese-Anconitana della 4a giornata e Jesina-Atletico Alma Urbino e San Marco Servigliano Lorese-Montefano della 5a giornata) in meno e dunque da recuperare (la prima domenica 13 gennaio 2021 alle ore 14,30, mentre le altre tutte in data ancora da ridestinarsi)

Prossimo turno, 6a Giornata d’andata rinviata a domenica 10 gennaio 2021 (si doveva giocare da calendario domenica 1°novembre 2020 alle ore 14,30):

Atletico Alma Urbino-Atletico Azzurra Colli

Atletico Ascoli-Jesina

Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli

Fabriano Cerreto-Vigor Senigallia

Grottammare-Forsempronese

Montefano-Anconitana

Sangiustese-San Marco Servigliano Lorese

Urbania-Biagio Nazzaro

Valdichienti Ponte-Marina

La scorsa stagione (2019/20) sempre in Eccellenza Marche al Comunale Gallo di Petriano (Pesaro-Urbino) non si è giocata Atletico Gallo-Porto d’Ascoli che era in programma per la 30a ed ultima giornata di Campionato che era già stato interrotto e poi non terminato per l’emergenza covid 19. L’ultimo precedente tra le 2 squadre in terra petrianese dunque risale alla stagione 2018/19 e finì 3-0 (13’Manuel Muratori, 76’Alessandro Rossi, 86’Enrico Bartolini su rigore. Al 94’espulso Matteo Sensi del Porto d’Ascoli per aver colpito un avversario a palla lontana) per l’Atletico Gallo di Gastone Mariotti. Al termine di quel Campionato l’Atletico Gallo chiuse 5°, mentre il Porto d’Ascoli, allora guidato in panchina da Sante Alfonsi giunse 12°.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Serie negativa in corso: 2 ko consecutivi (1 interno ed 1 esterno)

Vittorie: una (1-2 a Montefano [Macerata] alla 2a giornata)

Pareggi: 2 (entrambi 0-0 interni: col Valdichienti Ponte alla 1a giornata e col Grottammare alla 3a)

Sconfitte: 2 (3-1 sul campo del Fabriano Cerreto alla 4a giornata e 0-1 interno con l’Atletico Ascoli alla 5a)

Gol fatti: 3 (tutti in trasferta) con 3 diversi marcatori: De Cesare (1), Luca Rossi (1) e Matteo Sensi (1).

Gol subiti: 5 (1 in casa e 4 in trasferta)

Differenza reti: -2 (3-5)

Capocannonieri: Nicolò De Cesare, Luca Rossi e Matteo Sensi con una rete a testa.

Punti interni: 2 (su 3 gare interne), frutto di 2 pareggi interni ed un ko.

Punti esterni: 3 (su 2 gare esterne), frutto di un successo ed un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): una (Lorenzo Pasqualini per doppia ammonizione alla 1a giornata)

Ammonizioni: 11.

Media inglese: -6

CALENDARIO PORTO D’ASCOLI ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANDATA 2020/21– 1a Giornata, sabato 26 settembre 2020: Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte 0-0 (Al 90’espulso Lorenzo Pasqualini del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione); 2a Giornata, domenica 4 ottobre: Montefano-Porto d’Ascoli 1-2 (26’De Cesare, 38’Mastronunzio [M], 69’Luca Rossi); 3a Giornata, domenica 11 ottobre: Porto d’Ascoli-Grottammare 0-0; 4a Giornata, domenica 18 ottobre: Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli 3-1 (12’Samuele Stortini, 32’Marengo, 45’Matteo Sensi [P.d’A.], 66’Dauti. Al 30’Nazareno Battista del Porto d’Ascoli ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Nicolò Santini); 5a Giornata, domenica 25 ottobre: Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli 0-1 (81’Jari Iachini);

6a Giornata, domenica 10 gennaio 2021 ore 14,30 (si doveva giocare da calendario sabato 31 ottobre alle ore 14,30) : Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli; 7a Giornata, domenica 8 novembre ore 14,30: Porto d’Ascoli-Urbania; 8a Giornata, domenica 15 novembre ore 14,30: Atletico Alma Urbino-Porto d’Ascoli; 9a Giornata, domenica 22 novembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Atletico Azzurra Colli; 10a Giornata, domenica 29 novembre ore 14:30: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Porto d’Ascoli; 11a Giornata, domenica 6 dicembre ore 14:30: Porto d’Ascoli-Sangiustese; 12a Giornata, domenica 13 dicembre ore 14:30: Jesina-Porto d’Ascoli; 13a Giornata, domenica 20 dicembre 2020 ore 14:30: Vigor Senigallia-Porto d’Ascoli; sosta natalizia di una settimana; 14a Giornata, domenica 3 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-Forsempronese; 15a Giornata, mercoledì 6 gennaio 2021 ore 14,30: Marina-Porto d’Ascoli; 16a Giornata, domenica 10 gennaio 2021 ore 14:30: Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese; 17a Giornata, domenica 17 gennaio 2021 ore 14:30: Anconitana-Porto d’Ascoli.

RITORNO 2021– 18a giornata, domenica 24 gennaio 2021 ore 15: Valdichienti Ponte-Porto d’Ascoli; 19a giornata, domenica 31 gennaio ore 15: Porto d’Ascoli-Montefano; 20a Giornata, domenica 7 febbraio ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 21a Giornata, domenica 14 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto; 22a Giornata, domenica 21 febbraio ore 15: Atletico Ascoli-Porto d’Ascoli; 23a Giornata, domenica 28 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Gallo Colbordolo; 24a Giornata, domenica 7 marzo ore 15: Urbania-Porto d’Ascoli; 25a Giornata, domenica 14 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Atletico Alma Urbino; 26a Giornata, domenica 21 marzo ore 15: Atletico Azzurra Colli-Porto d’Ascoli; 27a Giornata, domenica 28 marzo ore 16: Porto d’Ascoli-Biagio Nazzaro; 28a Giornata, mercoledì 31 marzo ore 16: Sangiustese-Porto d’Ascoli; Sosta weekend Pasquale; 29a Giornata, domenica 11 aprile ore 16: Porto d’Ascoli-Jesina; 30a Giornata, domenica 18 aprile ore 16,30: Porto d’Ascoli-Vigor Senigallia; 31a Giornata, domenica 25 aprile ore 16,30: Forsempronese-Porto d’Ascoli; 32a Giornata, domenica 2 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Marina; 33a Giornata, domenica 9 maggio ore 16,30: San Marco Servigliano Lorese-Porto d’Ascoli; 34a ed ultima Giornata, domenica 16 maggio ore 16,30: Porto d’Ascoli-Anconitana.

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che torna a 18 squadre) 2020-21 ed i loro rispettivi allenatori

ANCONITANA (Squadra di Ancona che rappresenta la famosa e storica società dorica che partecipò a 2 Campionati di Serie A e nel 1994 quando militava in Serie B raggiunse la finale [poi persa contro la Sampdoria di Gullit e Mancini] della Coppa Italia principale. La stagione è giunta 2a in Eccellenza Marche) Allenatore: Marco Lelli (Confermato).

ATLETICO ALMA URBINO (Nata dalla fusione tra l’Atletico Alma Fano e l’Urbino 1921 [che la scorsa stagione aveva chiuso 4° in Promozione Marche Girone A]. La scorsa stagione l’Atletico Alma Fano era giunto 11°in Eccellenza Marche) Allenatore: Antonio Crespi (confermato, visto che la scorsa stagione guidava l’Urbino 1921)

ATLETICO ASCOLI (Squadra di Ascoli Piceno, rappresenta l’ex Ciabbino ; neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B) Allenatore: Stefano Filippini (Confermato) poi esonerato dopo la 3a giornata e rilevato alla 4a da Antonio Aloisi.

ATLETICO AZZURRA COLLI (Squadra di Colli del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 12a in Eccellenza Marche Girone B) Allenatore: Peppino Amadio (Confermato).

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 3°in Eccellenza Marche) Allenatore: Gastone Mariotti (Confermato)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle, comune in provincia di Ancona. Neopromossa in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A. Sarà la sua 21a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale) Allenatore: Giammarco Malavenda (Confermato)

FABRIANO CERRETO (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi entrambi comuni in provincia di Ancona. La scorsa stagione è giunto 13°in Eccellenza Marche). Allenatore: Simone Pazzaglia (Nuovo)

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone, comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche ed ha vinto la Coppa Italia Regionale, battendo in finale il Porto d’Ascoli. Sarà la sua 23a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche) Allenatore: Michele Fucili (Confermato)

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione giunto 14°in Eccellenza Marche. Sarà la sua 14a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Massimiliano Zazzetta (Nuovo).

JESINA (Squadra di Jesi, comune in provincia di Ancona. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 18a ed ultima) Allenatore: Marco Strappini (Nuovo)

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano, comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 9° in Eccellenza Marche). Allenatore: Nico Mariani (Confermato).

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 5°in Eccellenza Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi (Confermato).

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche ed ha disputato la finale della Coppa Italia Regionale, venendo sconfitto dalla Forsempronese. Sarà la sua 7a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Donatello Zappalà (Confermato), poi esonerato dopo la 4a giornata e rilevato in panchina alla 5a da Davide Ciampelli.

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (Squadra di Servigliano [Fermo] e di Loro Piceno [Macerata]. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra San Marco Servigliano e Lorese. La scorsa stagione giunto 15°in Eccellenza Marche) Allenatore: Daniele Marinelli (Nuovo)

SANGIUSTESE (Squadra di Monte San Giusto, comune in provincia di Macerata. Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 15a) Allenatore: Manolo Manoni (Nuovo)

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunta 8a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 21a partecipazione nel Massimo Campionato Regionale). Allenatore: Davide Sartini (Nuovo)

VALDICHIENTI PONTE (Squadra di Morrovalle [Macerata] e gioca le sue gare interne al Villa San Filippo di Monte San Giusto [Macerata]. La scorsa stagione giunto 10°nel suo primo Campionato d’Eccellenza Marche). Allenatore: Luigi Giandomenico (Confermato)

VIGOR SENIGALLIA (Squadra di Senigallia [Ancona]. La scorsa stagione giunta 7a in Eccellenza Marche). Allenatore: Aldo Clementi (Confermato).

In neretto le squadre che hanno già sostituito l’allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2020/21:

ANCONITANA: Stadio del Conero, Frazione Varano, Via Cameranense-Ancona

ATLETICO ALMA URBINO: Comunale Montefeltro, Via Annunziata SNC-Urbino (Pesaro-Urbino)

ATLETICO ASCOLI: Stadio Picchio Village, Strada della Bonifica, 8- Ascoli Piceno

ATLETICO AZZURRA COLLI: Comunale Colle Vaccaro, Via Colle Vaccaro-Colli del Tronto (Ascoli Piceno)

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano, Via Mulino del Passo- Petriano (Pesaro-Urbino)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Comunale, Via Puccini 29-Chiaravalle (Ancona)

FABRIANO CERRETO: Stadio Comunale Mirco Aghetoni, Via Ugo Petruio-Fabriano (Ancona)

FORSEMPRONESE: Comunale Marcello Bonci, Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE 1899: Comunale Filippo Pirani, Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

JESINA: Comunale Pacifico Carotti, Via Cavallotti 39- Jesi (Ancona)

MARINA: Comunale Le Fornaci, Via Deledda-Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEFANO: Comunale “Dell’Immacolata”, Via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

PORTO D’ASCOLI: Comunale Ciarrocchi, Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Comunale “Settimi”, Via Rossa – Servigliano (Fermo)

SANGIUSTESE: Comunale La Croce, Via La Croce – Montegranaro (Fermo)

URBANIA CALCIO: Comunale Principale, Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino)

VALDICHIENTI PONTE: Comunale Villa San Filippo, Via Magellano- Monte San Giusto (Macerata)

VIGOR SENIGALLIA: Comunale Goffredo Bianchelli, Via Montenero – Senigallia (Ancona)

COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE (VINTA LA SCORSA STAGIONE DALLA FORSEMPRONESE) 2020/21:

Di seguito i 6 Gironi Triangolari, i risultati della 1a giornata ed il programma della 2a e 3a.

Girone 1: Atletico Alma Urbino, Atletico Gallo Colbordolo ed Urbania.

Girone 2: Forsempronese, Marina e Vigor Senigallia.

Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto e Jesina.

Girone 4: Anconitana, Montefano e Valdichienti Ponte.

Girone 5: GROTTAMMARE, San Marco Servigliano Lorese e Sangiustese.

Girone 6: Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli e PORTO D’ASCOLI.

Risultati 1a giornata Gironi Triangolari di mercoledì 7 ottobre 2020 a porte chiuse:

Girone 1: Atletico Gallo Colbordolo-Atletico Alma Urbino (Gara giocata al Comunale Varea di Urbino) 2-3 (23’Giacomo Renzi, 42’Talevi, 63’Dominici [A.G.C.], 68’Talevi, 89’Manuel Muratori [A.G.C.]). Ha riposato: Urbania.

Classifica Provvisoria: Atletico Alma Urbino 3, Urbania (-) ed Atletico Gallo Colbordolo 0.

Girone 2: Marina-Forsempronese 0-1 (28’Lorenzo Pagliari su rigore). Ha riposato: Vigor Senigallia.

Classifica Provvisoria: Forsempronese 3, Vigor Senigallia (-) e Marina 0.

Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Fabriano Cerreto 3-1 (21’Gioacchini, 26’Gallotti, 45’Paialunga, 70’Dauti [F.C.]). Ha riposato: Jesina.

Classifica Provvisoria: Biagio Nazzaro Chiaravalle 3, Jesina (-) e Fabriano Cerreto 0.

Girone 4: Valdichienti Ponte-Anconitana 2-4 (19’Falconieri, 34’Federico Palmieri [V.P.], 41’Loberti, 47’ed 84’Marabese, 85’Chornopyschuk [V.P.]). Ha riposato: Montefano.

Classifica Provvisoria: Anconitana 3, Montefano (-) e Valdichienti Ponte 0.

Girone 5: Sangiustese-GROTTAMMARE (Gara giocata mercoledì pomeriggio 21 ottobre) 4-0 (35’Ruzzier, 39’Forò, 45’Matteo Ercoli, 50’Ruzzier). Ha riposato: San Marco Servigliano Lorese.

Classifica Provvisoria: Sangiustese 3, San Marco Servigliano Lorese (-) e Grottammare 0.

Girone 6: Atletico Ascoli-PORTO D’ASCOLI (Gara giocata al Comunale Monterocco di Ascoli Piceno) 2-2 (10’Alessio Schiavi [P.D’A.], 35’Napolano [P.D’A.], 43’Filiaggi [A.A.], 70’Daniele Filipponi [A.A.]). Ha riposato: Atletico Azzurra Colli.

Classifica Provvisoria: Porto d’Ascoli ed Atletico Ascoli 1, Atletico Azzurra Colli (-).

Risultati 2a giornata Gironi Triangolari di mercoledì 21 ottobre 2020:

Girone 1: Urbania-Atletico Gallo Colbordolo 2-3 (6’Luca Fraternali [U], 44’Enrico Bartolini, 57’Cantucci [U], 80’Enrico Bartolini su rigore, 87′Enrico Bartolini). Ha riposato: Atletico Alma Urbino.

Classifica Provvisoria: Atletico Alma Urbino ed Atletico Gallo Colbordolo 3, Urbania 0.

Girone 2: Vigor Senigallia-Marina 2-1 (6’Diego Zannini [M], 11’Carsetti, 86’Denis Pesaresi). Ha riposato: Forsempronese.

Classifica Provvisoria: Forsempronese e Vigor Senigallia 3, Marina 0 (eliminato).

Girone 3: Fabriano Cerreto-Jesina 3-2 (25′Barchiesi [J], 40′Ciciani, 60’Braccalenti su rigore, 82’Barchiesi [J], 86’Stelluti). Ha riposato: Biagio Nazzaro Chiaravalle

Classifica Provvisoria: Biagio Nazzaro Chiaravalle e Fabriano Cerreto 3, Jesina 0.

Girone 4: Montefano-Valdichienti Ponte (Gara rinviata a data da destinarsi per l’emergenza covid 19). Riposerà: Anconitana.

Girone 5: Grottammare-San Marco Servigliano Lorese (Gara rinviata a data da destinarsi per l’emergenza covid 19). Riposerà: Sangiustese.

Girone 6: Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli (Gara rinviata a data da destinarsi per l’emergenza covid 19). Riposerà: PORTO D’ASCOLI.

Programma 3a giornata Gironi Triangolari rinviata a data da destinarsi (si doveva giocare mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 14,30) per l’emergenza covid 19:

Girone 1: Atletico Alma Urbino-Urbania. Riposerà: Atletico Gallo Colbordolo.

Girone 2: Forsempronese-Vigor Senigallia. Riposerà: Marina.

Girone 3: Jesina-Biagio Nazzaro. Riposerà: Fabriano Cerreto.

Girone 4: Anconitana-Montefano. Riposerà: Valdichienti Ponte.

Girone 5: San Marco Servigliano Lorese-Sangiustese (Gara rinviata a data da destinarsi per l’emergenza covid 19). Riposerà: Grottammare.

Girone 6: PORTO D’ASCOLI-Atletico Azzurra Colli. Riposerà: Atletico Ascoli.

CALENDARIO, REGOLAMENTO, MODALITÀ E DATE DI SVOLGIMENTO 1A FASE REGIONALE:

Il comitato Regionale Marche ha reso noti i Gironi della Coppa Italia d’ Eccellenza Marche (che nell’ultima stagione era stata ad eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale). Le 18 Società iscritte sono raggruppate in 6 gironi composti da 3 squadre con criteri di vicinorietà stabiliti dal Comitato Regionale Marche. La manifestazione prenderà il via mercoledì 7 ottobre 2020. La seconda giornata è in calendario sempre di mercoledì il 21 ottobre e la terza il 4 novembre 2020.

La fase successiva sempre a Gironi Triangolari avrà svolgimento nelle seguenti date:

mercoledì 18.11.2020, mercoledì 02.12.2020 e mercoledì 16.12.2020.

La data della gara di finale sarà disputata in data, orario e campo da determinare.

Regolamento e Programma Coppa Italia d’eccellenza Marche 2020-21

Lo svolgimento delle gare avverrà nel modo seguente:

La squadra che riposa nella prima giornata, è determinata per sorteggio a cura del C.R. Marche, così come quella che disputa la prima gara in trasferta.

Riposa nella 2a giornata la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta;

Nella 3a giornata si svolge la gara che vedrà impegnate le due squadre che non si sono incontrate e gioca in casa quella che ha disputato la precedente gara in trasferta.

Sarà promossa al turno successivo la squadra 1a classificata di ogni Girone Triangolare.

Per il turno successivo verranno predisposti 2 Gironi Triangolari (Semifinali) così composti:

Girone Triangolare A: Vincenti 1°, 2° e 3° Girone della 1a Fase

Girone Triangolare B: Vincenti 4°, 5° e 6° girone della 1a Fase

Punteggio gara

Per la compilazione della classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi:

vittoria punti 3

pareggio punti 1

sconfitta punti 0

Classifica Gironi

In caso di parità per il passaggio al turno successivo si terrà conto:

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;

b) della migliore differenza reti;

c) del maggior numero di reti segnate;

d) del maggior numero di reti segnate in trasferta

Persistendo ulteriore parità la vincitrice sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dal Comitato Regionale Marche.

Finale

La gara si svolgerà con incontro unico (due tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno, eventuali tempi supplementari di 15 minuti ed eventuali tiri di rigore) in campo neutro determinato dal Comitato Regionale Marche.

Partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, nel rispetto delle norme limitative riguardanti l’età in vigore per il Campionato di Eccellenza.

Le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due giocatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

1 nato dall’1.1.2001 in poi

1 nato dall’1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo, e, qualora siano state effettuate tutte sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce interessate.

Sostituzione giocatori

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di 5 calciatori, indipendentemente dal ruolo.

COPPA ITALIA DILETTANTI (la scorsa stagione non terminata e dunque non assegnata per l’emergenza covid 19) 2021:

Come stabilito dal regolamento, la competizione prevede una prima fase regionale, organizzata e gestita dai Comitati Regionali stessi che ne stabiliscono la formula.

Un cammino che, almeno nelle Marche, è iniziato il 7 ottobre 2020 per concludersi con la finalissima della Fase Nazionale ad aprile 2021. Sarà questa la 55a (la 54a è stata annullata in corsa per l’emergenza covid 19) edizione della Coppa Italia riservata alle società che partecipano al campionato d’Eccellenza.

Al termine della fase regionale ciascun Comitato dovrà comunicare entro febbraio 2021 (data esatta che verrà poi comunicata successivamente) il nome della squadra vincitrice che, di conseguenza, risulterà qualificata alla Fase Nazionale (Coppa Italia Dilettanti per l’appunto).

La rappresentante marchigiana che si aggiudicherà il trofeo (la scorsa stagione fu la Forsempronese ad aggiudicarselo) incontrerà nel 1° turno (ottavi di finale) della fase successiva la rappresentante dell’Umbria, con gare di andata e ritorno in programma nel febbraio 2021. La compagine che si qualificherà al turno successivo (quarti di finale) affronterà la vincente del gruppo C che comprende squadre di Emilia Romagna e Toscana. La squadra che approderà poi in semifinale dovrà vedersela con la formazione che uscirà dai gironi A-B. La squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti approderà direttamente in Serie D.

Le 19 squadre qualificate dai tornei regionali verranno suddivise in 8 raggruppamenti:

Girone A: Liguria, Lombardia e Piemonte-Valle d’Aosta

Girone B: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto

Girone C: Emilia Romagna e Toscana

Girone D: Marche ed Umbria

Girone E: Lazio e Sardegna

Girone F: Abruzzo e Molise

Girone G: Basilicata, Campania e Puglia

Girone H: Calabria e Sicilia

I gruppi composti da tre squadre si affronteranno in un torneo triangolare di sola andata, mentre delle singole gare si svolgerà sia l’andata che il ritorno.

Tutti i turni successivi si svolgeranno in gare di andata e ritorno, tranne la finale che sarà disputata in gara unica e campo neutro.

