SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 27 novembre alle ore 9.30 è in programma la Cerimonia di consegna della Bandiera Verde Fee, prestigioso riconoscimento europeo alle scuole cittadine che si sono distinte per i comportamenti virtuosi messi in atto attraverso una didattica basata sui principi della sostenibilità come disciplina trasversale nel legame tra “ scuola e territorio”.

Alla cerimonia, che si svolgerà in videoconferenza, saranno presenti il responsabile regionale Eco-Schools, il docente Camillo Nardini e l’Assessore alle politiche ambientali Andrea Traini. Parteciperanno i dirigenti scolastici, le referenti Eco-Schools e una rappresentativa di alunni degli istituti premiati: Liceo Scientifico “Rosetti”, Istituto Tecnico Settore Economico – Liceo Linguistico “Augusto Capriotti”, ISC Sud, Centro e Nord.

Ma ci sono altre iniziative in campo ambientale che coinvolgono le scuole e che in questi giorni trovano il loro momento culminante. Il 21 novembre si è celebrata la Giornata Nazionale degli alberi, iniziativa promossa dal Ministero e dal Programma Eco-Schools Fee che, attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo, intende promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno non è stato possibile effettuare la consueta manifestazione pubblica di piantumazione di alberi alla presenza di alunni, docenti, autorità e dunque gli istituti della rete Eco-Schools si sono organizzati autonomamente con il coordinamento del Servizio Aree Verdi comunale coinvolgendo le classi attraverso lezioni, osservazioni di alberi nei giardini scolastici, elaborati grafico pittorici , ricerche.

Infine, dal 21 al 29 novembre si celebra la “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti che vede partecipare gli istituti della rete Eco-Schools Fee e che quest’anno è incentrata sul tema de “I rifiuti invisibili”. Tante le iniziative programmate nelle scuole Eco-Schools: inaugurazione delle isole ecologiche nelle classi, riflessioni sul conferimento corretto dei rifiuti, sull’uso consapevole dei diversi contenitori della raccolta differenziata presenti nelle scuole, una lettura commentata del manualetto Serr sui rifiuti, un approfondimento tematico attraverso lezioni ed attività didattiche specifiche sull’educazione civica e sullo sviluppo sostenibile.

