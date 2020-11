All’interno dell’autocertificazione basterà inserire l’indirizzo della struttura e le ragioni di salute che ti riguardano. Info allo 0735/81112-0735/785088. Radiosalus si trova in via Ischia I 34/70 a Grottammare.

Il momento che stiamo vivendo è senza dubbio difficile per tutti. Ma se c’è qualcosa che non possiamo trascurare, oggi più che mai, è la prevenzione e la cura della salute.

Per motivi di salute puoi raggiungere Radiosalus anche se ti trovi in un comune diverso.

All’interno dell’autocertificazione basterà inserire l’indirizzo della struttura e le ragioni di salute che ti riguardano.

Radiosalus opera nel rispetto delle misure anti contagio.

Per avere maggiori informazioni o chiarimenti, chiama allo 0735/81112-0735/785088 o contatta Radiosalus sui canali social.

Radiosalus si trova in via Ischia I 34/70 a Grottammare. Per visitare la pagina facebook clicca https://www.facebook.com/radiosalusmedicalcenter

