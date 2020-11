MONTEPRANDONE – “Tra pochi giorni, il 28 novembre, ricorre il giorno della morte di San Giacomo della Marca, Santo patrono di Monteprandone, amato e venerato non solo dai cittadini monteprandonesi ma anche da tanti devoti in Italia e in tutto il mondo”.

Così il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, in una nota stampa diffusa il 25 novembre: “A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno con estremo dispiacere siamo stati costretti a rinunciare al ricco calendario di festeggiamenti che tradizionalmente anima il borgo intrecciando momenti religiosi con quelli civili, vissuti da tutti noi in un clima di grande festa”.

“Non vi nego l’amarezza nel non poter festeggiare il Patrono come da anni facciamo nel nostro territorio. Mancheranno le musiche e le luci nel borgo, gli itinerari alla scoperta dei luoghi ove il Santo è vissuto, i concerti, gli spettacoli, le mostre, le visite al Museo dei Codici e nei luoghi dove è vissuto San Giacomo, la fiera, i momenti ludici e conviviali – aggiunge il primo cittadino – Mancherà anche la processione dalla Chiesa di San Nicolò al Convento con il busto del Santo e la possibilità di rinnovare il rapporto di amicizia con i colleghi Sindaci delle Municipalità che fanno parte della Rete delle Città di San Giacomo della Marca: tutti quei Comuni in Italia e in Europa in cui il nostro Santo ha operato e che, anni fa, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per valorizzare la figura di religioso e uomo di cultura. Fu emozionante lo scorso anno poter condividere l’esperienza con 40 colleghi Sindaci provenienti da tutta Italia”.

Loggi prosegue: “Non mancherà un incontro di approfondimento sulla figura del Santo organizzato dal Centro Studi di San Giacomo della Marca che si terrà online nella prima settimana di dicembre. Il 28 novembre si terranno regolarmente le celebrazioni religiose. Verranno svolte nel rispetto della normativa anti-Covid: i posti saranno contingentati, sarà evitato ogni assembramento sia in Chiesa sia in sacrestia sia sul sagrato”.

“Dopo la Solenne Messa presieduta da padre Simone Giampieri, nuovo Ministro Provinciale della Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori e dal nuovo padre guardiano del Convento Padre Michele Massaccio, come consuetudine offrirò l’olio della lampada all’altare del Santo – afferma il sindaco – Lo farò con indosso la fascia tricolore, a nome di tutti i cittadini di Monteprandone. In quel momento porterò insieme a me tutti voi, porterò l’abbraccio di tutta la nostra comunità a San Giacomo e chiederò una speciale protezione per i concittadini che stanno combattendo la loro battaglia contro il Covid. Questo periodo impone a tutti noi senso di responsabilità. Quando sarà possibile, torneremo a vivere le nostre tradizioni, lo faremo insieme”.

