Un lutto che spiazza, lascia senza parole. Guerriero Neroni aveva 50 anni, una persona molto amata e apprezzata dalla comunità, come sua moglie Sonia e le sue figlie Rebecca e Carlotta.

Un commosso post su Fb del sindaco di Monteprandone Sergio Loggi racconta un po’ della persona speciale che è stato Guerriero.



“E’ la notizia che non avrei mai voluto ricevere e che, con le lacrime agli occhi, faccio fatica ad accettare.

L’ultima volta che ci siamo sentiti, poco più di dieci giorni fa, chiedendo notizie sulla tua salute, mi hai risposto: non molliamo!

Caro Guerriero, mi mancheranno la tua risata, il tuo buon umore, il tuo impegno a favore della comunità, la tua amicizia. Grazie per l’affetto che mi hai sempre dimostrato.

Condoglianze alla famiglia, un abbraccio grande alla moglie Sonia e alle figlie Rebecca e Carlotta”.

Sentite condoglianze dalla redazione.

Qui il necrologio: https://www.rivieraoggi.it/necrologi/guerriero-neroni/

