MARTINSICURO – Martinsicuro alla ribalta televisiva su Rai Uno. La truentina Ingrid Ciriaco, ballerina dell’affermata scuola “Le Sirene del Nilo” è stata tra le protagoniste della puntata di lunedì scorso, 23 novembre, de “I Soliti Ignoti”, la trasmissione di Rai Uno.

“È stata una bellissima esperienza che rifarei volentieri – ha detto l’artista abruzzese – Amadeus è dolce, simpaticissimo ed è un grande professionista che mi ha messo nelle condizioni ottimali per l’esibizione, nonostante fossi molto emozionata”. La Ciriaco è stata presentata affabilmente dal conduttore Amadeus nel corso dell’anteprima (‘La sua presenza illumina lo studio’ ha detto, riferendosi alla coreografia con i candelabri, tipica della danza orientale, che avrebbe interpretato da lì a poco).

“Ho fatto un provino prima della pandemia – ha detto Ingrid – e poi un altro a giugno, dopo il quale sono stata selezionata per la registrazione della puntata. Ho trovato un ambiente davvero impeccabile, il personale della produzione della Endemol Shine mi ha trattato come fossi una star dello spettacolo, con tantissime attenzioni e inoltre le precauzioni anti Covid erano fiscali, ma con tanta professionalità. Nonostante tutto abbiamo avuto un bel rapporto con gli altri “ignoti”, compresa l’attrice Giulia Bevilacqua, che ha partecipato alla puntata per promuovere il suo ultimo film”.

Il gruppo spettacolo “Le Sirene del Nilo”, espressione dell’omonima scuola sita in via Piemonte 50 a Martinsicuro, è composto principalmente dalle sorelle Ingrid e Debora Ciriaco e da Bruna Coku.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.