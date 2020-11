Foto di Glauco Filesi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Macabra scoperta avvenuta in Riviera nella mattinata del 24 novembre.

Un cadavere di un uomo, di origine caucasica secondo le prime indiscrezioni, è stato rinvenuto sulla spiaggia a San Benedetto del Tronto all’altezza della concessione 13. La vittima, di età tra i 35 e 45 anni, era vestita ma non sarebbero stati ritrovati documenti utili per il riconoscimento. Non sarebbero presenti segni di violenza sul corpo.

Ad allertare soccorsi e Forze dell’Ordine alcuni passanti che camminavano sulla battigia, poco dopo le 7.

Sul luogo sono arrivati militari della Capitaneria di Porto e personale sanitario del 118 per gli accertamenti, insieme al medico legale. Il corpo è stato portato successivamente all’obitorio dell’ospedale “Madonna del Soccorso”.

Indagini in corso per risalire all’identità della persona deceduta e alle cause del decesso.

