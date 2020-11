MONTEPRANDONE – Scontro nel pomeriggio del 23 novembre nell’entroterra del Piceno.

Incidente a Centobuchi, sulla Salaria in pieno centro abitato.

Una persona anziana, del posto, è stata investita da un’auto per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri e Vigili Urbani, giunti sul posto per i rilievi.

Il conducente della macchina si è fermato e ha allertato i primi soccorsi, aiutato dai passanti e presenti in zona.

Sul posto è giunto il 118, tramite ambulanza, per i soccorsi. L’anziano era cosciente ma aveva riportato una ferita alla testa con perdita di sangue a causa dell’impatto con il parabrezza.

È stato portato in ospedale a San Benedetto per ulteriori accertamenti e cure mediche.

