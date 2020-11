SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche per il pagamento delle pensioni del mese di dicembre Poste Italiane adotterà misure per scaglionare l’afflusso di coloro che devono riscuotere in contanti.

Gli aventi diritto dovranno presentarsi agli uffici postali secondo questo calendario (valido per gli uffici aperti 6 giorni alla settimana) basato sulla lettera iniziale del cognome:

I cognomi: dalla A alla B mercoledì 25 novembre

dalla C alla D giovedì 26 novembre

dalla E alla K venerdì 27 novembre

dalla L alla O sabato mattina 28 novembre

dalla P alla R lunedì 30 novembre

dalla S alla Z martedì 1 dicembre

