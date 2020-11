SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In attesa che gli spazi comunali fisici siano di nuovo accessibili, vogliamo mantenere aperto un canale di comunicazione con i cittadini proponendo una serie di appuntamenti, tutti svolti in modalità telematica con la partecipazione di esperti, che affrontano temi di grandissima attualità come la violenza, le relazioni personali, i concetti di bellezza e amore e tanti altri”. Così l’Assessore alle Pari Opportunità Antonella Baiocchi presenta i prossimi due appuntamenti in programma a San Benedetto per il 26 e 27 novembre promossi dal suo assessorato.

Giovedì 26 novembre, alle ore 18, è in programma “La donna e la bellezza nell’arte”, conversazione multimediale volta ad analizzare l’evoluzione dei canoni di bellezza femminile nel corso dei secoli, partendo dall’analisi di opere d’arte. Parallelamente al concetto di bellezza, verrà illustrata la concezione che gli antichi avevano del corpo femminile, il quale veniva mostrato con orgoglio oppure occultato, venerato o giudicato peccaminoso, a seconda delle epoche storiche, delle mode e anche delle concezioni religiose e sociali. All’interno del discorso sarà affrontata anche la questione del ruolo della donna nella società dei secoli passati e la sua condizione sociale. Relatrice sarà Valentina Muzii, restauratrice di opere d’arte di Teramo, diplomata presso l’Università Internazionale dell’arte di Firenze, che dal 2004 si occupa della conservazione e restauro di opere d’arte del territorio abruzzese. Si potrà seguire la conferenza sulla piattaforma ZOOM collegandosi al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/j/81615058579 oppure anche dalla pagina FaceBook del Comune.

Venerdì 27 novembre, con inizio alle ore 15,30, è in programma un incontro su “La Famiglia nucleo essenziale della società” promosso dall’assessorato alle pari opportunità, Integrazione e Pace in collaborazione con l’organismo di mediazione Voxmedia Conciliazione & Arbitrato S.r.l. Sono riconosciuti 3 crediti formativi per gli avvocati previa iscrizione entro il 25 novembre 2020 a voxmedia.conciliazione@voxmediasrl.it

Le conferenze saranno trasmesse in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di San Benedetto del Tronto. Per ogni informazione si può telefonare al numero 3496952813.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.