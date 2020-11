RIPATRANSONE – La sede storica di Ripatransone della Banca di Ripatransone e del Fermano ha la sua cassa self: “Un ulteriore tassello – ha commentato il Presidente Michelino Michetti – che punta a completare il programma di innovazione e automazione che vede tutte le filiali dotate di Casse-Self o di Atm evoluti”.

La Banca di Ripatransone e del Fermano ha già installato casse self nella sede distaccata di Fermo e presso le filiali di San Benedetto del Tronto, Porto d’Ascoli e Grottammare, nonché un Atm evoluto presso la filiale di via Curzi, sempre a San Benedetto, procedendo inoltre ad un restyling volto ad ottimizzare ovunque gli ambienti dedicati alle transazioni automatizzate.

“In via Manzoni a San Benedetto – ricorda il direttore Vito Verdecchia – e nella sede distaccata di Fermo, le filiali più avanzate sotto il profilo tecnologico, è possibile apprezzare anche un’architettura che si basa su una idea di banca innovativa, in cui prevale il nuovo approccio consulenziale nel rapporto con i clienti. Questi ambienti sono dotati di aree self molto sviluppate ed i visitatori vengono accolti in locali che garantiscono una maggior privacy. L’idea è quella di realizzare anche a Ripatransone un’area self più ampia, nel minor tempo possibile”.

