SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’amministrazione comunale di San Benedetto ringrazia il coordinatore, lo staff, la referente politica, gli uffici amministrativi di riferimento, insieme a tutti gli altri componenti dell’Osservatorio comunale dell’infanzia e dell’adolescenza, organismo rinnovatosi recentemente, per aver messo in piedi il consueto appuntamento annuale, seppur in particolari condizioni organizzative, vincolate all’attuale emergenza sanitaria, quest’anno denominato: “Calendario- Settimana di iniziative sui diritti per i/le bambini/e e gli/le adolescenti della città di San Benedetto del Tronto” sul tema “Il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza oltre l’emergenza” (tema ripreso dalla proposta educativa Unicef per l’a. sc. 2020-2021).

Trattasi di una serie di iniziative nell’arco di tempo di programmazione di una settimana, atte a promuovere sul territorio comunale, presso i servizi all’infanzia 0-6 e presso le scuole cittadine di ogni ordine e grado e attraverso altre iniziative a distanza, curate queste ultime dalle associazioni e dalla garante per l’infanzia e l’adolescenza comunale, una sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti, nel rispetto della “Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” del 1989 dell’ONU, nella ricorrenza del 20 novembre “Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Un plauso quindi, a tutte le iniziative messe in campo dalle educatrici, dalle coordinatrici pedagogiche 0-6, dalle insegnanti di ogni ordine e grado, rispettivamente con i/le bambini/e e con i/le ragazzi/e, alla garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, alla referente politica e alle associazioni del territorio comunale, che si sono adoperate in tal senso.

Di seguito le iniziative in elenco, raccolte nel calendario:

SISTEMA 0-6 (NIDI, SEZIONI PRIMAVERA, SCUOLE DELL’INFANZIA), SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE I° GRADO ISC CITTADINI

Servizi educativi 0-3 comunali: Nidi comunali “La Mongolfiera” e il “Il Giardino delle Meraviglie”, Sezioni primavera comunali “Il Girasole”, “La Girandola”

Titolo : “Il piacere di divertirsi all’aperto- tra colazione frutta-snack, giochi e laboratori espressivi”

Destinatari: bambini delle diverse sezioni

Data: mese di novembre

luogo: spazi all’aperto e giardini delle strutture

Centro infanzia “Balbalbero”,

Titolo: “Il benesse di stare insieme all’aperto: merenda con le caldarroste”

Destinatari: i bambni frequentanti

Data: mese novembre

luogo: spazio all’aperto del servizio

Nido domiciliare “Casa Jasmine”

Titolo: “Regaliamoli il mondo-Passeggiata educativa in Sentina”

Destinatari: bambini del servizio

Data: 20 novembre

luogo: Sentina

Centro infanzia “Baby world”

Titolo: I laboratori didattici in natura – “E scoprire che a volte per star bene … ci vuole un fiore”

canzone “ Ci vuole un fiore “ di G.Rodari (ricorrenza centenario nascita)

Destinatari: bambini del servizio

Data: mese di novembre

luogo:spazi interni/esterni struttura

Sezione primavera v. Moretti “La Tana dei Birichini 1” in v. Puglia “La Tana dei Birichini 2”

A cura di Cooperativa Sociale “A Piccoli Passi”

Titolo: “Essere fuori per restare insieme”: laboratori con materiale naturale all’aperto

Destinatari: Bambini delle due sezioni primavera

Data: 20 novembre mattino

Luogo: giardini delle scuole dell’infanzia ospitanti

Scuola infanzia paritaria S. Giovanni Battista

Titolo: “Noi siamo i bambini e abbiamo i diritti sulle note di Jerusalema”

con laboratorio di pittura su una t-shirt bianca sui diritti dei bambini

Destinatari: bambini di 3\ 4\ 5

Data: 20 novembre 2020

Luogo: Atrio della scuola dell’infanzia

Sezione primavera e Scuola dell’infanzia paritaria “Merlini”

Titolo: “A tutta frutta”- Laboratori con i 5 sensi-

Destinatari: Sezione Primavera, sezione 3, 4 e 5 anni

Data: mese di Novembre 2020

Luogo: in sezione, in classe

Sezione primavera e Scuola dell’infanzia paritaria “Divino Amore”

Titolo: “Passeggiare tra i doni dell’autunno e merenda con le caldarroste”

Destinatari: bambini frequentanti

Data: dal 18 novembre

Luogo: prato-orto della scuola

Isc Nord (Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado)

Titolo: “Il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza oltre l’emergenza”.

Cartelloni relativi ai diritti più emergenti in questa delicata fase, esposti sulle cancellate dei tre plessi (v. Puglia, v. Moretti, v. Ferri)

Per la scuola secondaria di 1° grado e la primaria Isc Nord lezioni a tema in diverse materie, produzioni di elaborati, poesie, disegni e slogan e realizzazione documentazione digitale e-book.

Destinatari: alunni scuola dell’Infanzia (plessi: Puglia, Moretti, Miscia), alunni scuola Primaria e Secondaria di 1° grado (plessi:Manzoni, Sacconi, Miscia, Moretti)

Data: 20 novembre

Luogo: San Benedetto del Tronto

ISC Centro (Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° grado)

Titolo: Il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza oltre l’emergenza”.

Destinatari: tutte le classi dell’Istituto (Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado)

Data: 20 novembre

A cura delle scuole dell’infanzia V. Togliatti e “A.Marchegiani”

Titolo: “Io ho il diritto di essere felice”

Tra narrazioni e laboratori espressivi: filastrocche, racconti, video e canzoncine “Il rap dei diritti”. Attività manipolative creative con la realizzazione dell’albero dei diritti/ visita al giardino scolastico per decorare un albero con bigliettini recanti la scritta dei diritti trattati.

ISC SUD (Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado)

Titolo: “Un sorriso, oltre l’emergenza”

Destinatari: alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado

Data: 20 novembre

Luogo: scuole di riferimento.

A cura delle scuole dell’infanzia v. Mattei e Alfortville: produzione di elaborati, realizzati con tecniche diverse su “Il Mondo che accoglie e diffonde i diritti principali dell’infanzia”, esposizione degli elaborati, titolati : “Un mondo migliore”. Realizzazione individuale di una medaglia rappresentante il mondo dei diritti. Documentazione video e immagini.

ASSESSORATO ALLE “POLITICHE SOCIALI” E ASSOCIAZIONI

Ufficio “Servizi per l’infanzia”-Assessorato “Politiche Sociali”

Titolo:”Distanti, ma vicini-La gestione della relazione educativa del bambino tra servizio-famiglia”

*Con la partecipazione dell’assessore Emanuela Carboni, della garante per l’infanzia e l’adolescenza, avv. Donatella Forlini e della consigliera comunale, Brunilde Crescenzi.

Destinatari: educatrici e genitori dei nidi e sezioni primavera della città

Data: 12 e 19 novembre

luogo: incontri on line su piattaforma

Garante comunale per l’infanzia

A cura di: Avv. Donatella Forlini in collaborazione con assessorato alle “Politiche sociali” e Silvana Guardiani, Presidente-comitato Ascoli Piceno-Unicef

Titolo:”Giovani, COVID e diritti” – I rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di San Benedetto del Tronto in conversazione con Virginia Maria Barchiesi, Alfiere della Repubblica e Volontaria UNICEF – Riflessioni dei ragazzi sull’esperienza del lock-down, sul mese dei diritti

Destinatari: rappresentazione studenti di istituto scuole secondarie di II grado dell’ATS21

Data: lunedì 23 novembre, mattino

Luogo: Sala Consiliare collegamento piattaforma zoom

Associazione “Il Melograno di San Benedetto del Tronto”

Titolo: “Bene insieme bebè, mamma e papà: incontri a sostegno della genitorialità”

Destinatari: bambini 0-3 anni, neomamme e neopapà

Data: mese novembre

luogo: incontri on line su piattaforma

Associazione “Città dei bambini”

Titolo: E-book composta da elaborati in varia forma ispirati ad una riflessione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Destinatari: classe II B della secondaria di 1° grado Sacconi (Isc Nord)

Data: 18 novembre

Luogo: scuola secondaria di 1° grado Sacconi

Associazione “Michelepertutti”

Titolo: Corsi per crescere, pacchetto di video tutorials sullo sviluppo neuro-psicomotorio da zero a 3 anni di vita

Destinatari: neo mamme e neo papà

Data: tutto il mese di novembre ed oltre

Modalità: on line sul sito del Comune di San Benedetto del Tronto e sul sito dell’ATS21

“https://youtu.be/0VuZcrsCPc4“

Unicef – Onlus

Titolo: Celebrazione del 20 Novembre 2020 – Giornata Mondiale dell’Infanzia e 31° anniversario dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”:

1) Invito al “GO BLUE”: illuminare di blu un monumento simbolico della città, per chiedere che ad ogni bambino, bambina e adolescente, sia garantito ogni diritto.

2) Video YOU-TUBE di Virginia Barchiesi, volontaria marchigiana del gruppo giovani dell’UNICEF Italia (YOUNICEF) e Alfiere della Repubblica.

Destinatari: La visione del video è destinata a tutte le scuole del territorio e disponibile al seguente link You-Tube: https://youtu.be/Ks-95BHR6dw

3) Intervista on line a Virginia Barchiesi, volontaria del gruppo giovani dell’UNICEF Italia (YOUNICEF) e Alfiere della Repubblica, a cura del Comitato Regionale UNICEF Marche.

Destinatari: Il collegamento avverrà con le “scuole amiche” della secondaria di I grado dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Monteprandone. Gli studenti che parteciperanno sono invitati a visionare il video You-Tube di cui sopra nei giorni precedenti all’incontro per poi rivolgere domande alla relatrice il giorno del collegamento on line.

Data: 20 novembre ore 9

Luogo: piattaforma Meet, pagina Facebook del Comitato Provinciale Unicef

4) Titolo: Spot “Che cos’è un diritto” realizzato da Marino Pandolfi, operatore del Servizio Civile Nazionale presso il Comitato Provinciale UNICEF di Ascoli Piceno.

Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado (visibile a tutti)

Data: dal 20 novembre

Luogo: da visionare sulla pagina Facebook “Comitato Unicef Ascoli Piceno”e Instagram.

5) Titolo: Trailer dello spettacolo teatrale “Alice nel paese dei diritti” a cura dell’Associazione culturale delle Meraviglie in collaborazione con il Comitato Provinciale UNICEF di Ascoli Piceno

Destinatari: Scuola dell’Infanzia e Primaria (visibile a tutti)

Data: dal 20 novembre

Luogo: da visionare sulla pagina Facebook “Comitato Unicef Ascoli Piceno”e Instagram.

6) Titolo: “Invito ad attivare percorsi e laboratori sul tema della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come opportunità per promuovere pratiche di ascolto, di partecipazione e di educazione civica alle scuole del territorio e alle scuole che aderiscono al Progetto UNICEF/MIUR “Scuola Amica dei Bambini e degli Adolescenti”,

La proposta è collocata all’interno:

della prospettiva globale offerta dalla “Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, che utilizza come indicatori privilegiati il superiore interesse del bambino e del ragazzo, i principi di non discriminazione, il diritto alla vita e allo sviluppo, l’ascolto delle opinioni del minore;

delle linee guida del Progetto UNICEF/MIUR “Scuola Amica dei Bambini e degli Adolescenti” 2020/2021, dedicato al delicato momento che stiamo vivendo, le cui attività stimolano ad una nuova progettazione del futuro con l’attenzione alla straordinarietà di quanto sta accadendo .

7) *Partecipazione di Virginia Barchiesi con presidente del Comitato provinciale Unicef-Ascoli Piceno all’evento on line “Giovani, Covid e diritti” del 23 novembre in collaborazione con la garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza.

Legambiente-Circolo Legambiente “Lu cucale”

Titolo: Festa dell’Albero

Destinatari: ISC infanzia e primaria di alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno

Data: 20 e 21 novembre

Luogo: Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Acquaviva Picena, Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Ripatransone.

