SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione dei lavori di nuova pavimentazione delle vie interessate nei mesi scorsi dai lavori di realizzazione della nuova condotta fognaria in zona Marina di Sotto a San Benedetto, la viabilità della zona subirà alcune modifiche.

Da lunedì 23 novembre sarà in vigore il divieto di sosta e di transito nelle vie Lombroso (dall’incrocio con via Voltattorni verso sud) e del Palladio.

Da giovedì 26 novembre invece sarà rifatto l’asfalto nel tratto di viale dello Sport, carreggiata ovest, compreso tra gli incroci con via Togliatti e via Virgilio. Il traffico diretto a sud sarà deviato su via Togliatti.

