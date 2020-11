Il tutto sarà meglio specificato dalla segnaletica mobile collocata in ciascuna area

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire alla ditta incaricata da Terna spa di eseguire lavori di manutenzione dell’elettrodotto ad alta tensione che attraversa il centro abitato di San Benedetto del Tronto, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che vieta da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre il transito e la sosta in via Bianchi.

Il divieto di transito è esteso anche ai pedoni tranne ai residenti. I provvedimenti saranno in vigore nei giorni giovedì 26 e venerdì 27 novembre anche nel piano superiore del parcheggio adiacente il torrente delle Fornaci e nelle aree limitrofe di parcheggio di viale De Gasperi e via Ulpiani.

Il tutto sarà meglio specificato dalla segnaletica mobile collocata in ciascuna area.

