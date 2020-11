RAVENNA – Leonardo Colucci, mister del Ravenna parla dopo il pari per 1-1 contro la Samb.

“Se fosse boxe ai punti avremmo vinto noi e la sconfitta, per quello che ha fatto la squadra, sarebbe stato ingiusto. Ci sono stati due infortuni: uno all’inizio e uno durante quindi i ragazzi sono stati encomiabili” commenta il mister. “Queste partite sono frutto di voglia, determinazione e un pizzico di organizzazione. Siamo contenti ma da martedì ricominciamo come prima e come se non fosse successo nulla”.

