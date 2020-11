RAVENNA – Daniele Ferretti, attaccante del Ravenna autore del gol del pari al 91′, commenta la partita. “Ho visto un grande Ravenna, partita importante contro una squadra forte per la categoria: per quello che si è visto in campo il pari è meritato. Questo deve essere un punto di partenza”.

