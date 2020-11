RAVENNA – Mauro Zironelli, mister della Samb, commenta la gara di Ravenna finita 1-1.

“Il primo tempo non mi è piaciuto per niente, nella ripresa ci siamo compattati ma non meritavamo la vittoria. Però ormai l’avevamo portata a casa e dispiace per aver preso gol alla fine, abbiamo sbagliato la gestione della palla. Ci deve servire da lezione, facciamo tesoro di questi errori perché certe cose non vanno bene”.

