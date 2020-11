RAVENNA- Cristini, difensore della Samb commenta il pareggio dei rossoblu a Ravenna arrivato al 91′ dopo che gli uomini di Zironelli conducevano per 1-0 in trasferta. “C’è rammarico perché sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che aveva cambiato allenatore, una partita sporca che però stavamo riuscendo a vincere. C’è rabbia che adesso dobbiamo trasformare in cattiveria perché vogliamo vincere la prossima. Il gol? Potevamo fare meglio, dobbiamo analizzare quello che è successo”.

Ancora Cristini: “Lavoriamo sulle linee di passaggio e su quello che vuole il mister, i presupposti ci sono e stiamo prendendo fidicia. In queste partite bisogna gestire meglio il vantaggio”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.