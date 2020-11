Tutto nella ripresa, prima il rigore di Botta alla mezz’ora poi il pari col mancino di Ferretti in pieno recupero. Un gol annullato a Nocciolini

Ravenna-Samb | Stadio Benelli di Ravenna h 17.30 | 12^ gioranata Serie C Girone B

Formazioni:

Ravenna (3-5-2): Albertoni; Shiba, Alari, Zanoni; Franchini (30′ st Ferretti), Bolis (23′ st Vanacore), De Grazia, Papa, Perri (39′ st Marozzi); Martignago, Mokulu. A disp.: Salvatori, Raspa, Vanacore, Fiorani, Cesprini, Ferretti, Marozzi, Marra, Mancini, Sereni, Cossalter. Allenatore: Leonardo Colucci.

Samb (3-5-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Lavilla (1′ st Scrugli), Shaka, Angiulli, D’Angelo (10′ st Botta), Malotti (1’st Liporace); Nocciolini (32′ st Rocchi), Lescano. A disp.: Laborda, Biondi , Enrici, Chacon, Botta, Serafino Scrugli, Rocchi, Masini, Goicoechea, De Ciancio, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Arbitro: Fabio Pirrotta (Testi/Lencioni). Quarto uomo: Matteo Frosi

Marcatori: 29′ st rig. Botta (S), 45’+1 st Ferretti (R)

Ammoniti: D’Angelo (S), Bolis (R), Liporace (S) Mokulu (R)

Espulsi:

Angoli: 7-2

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Defezione dell’ultimo minuto nel Ravenna: non c’è Caidi e al suo posto gioca nella dfesa a tre l’italo-albanese Shiba; 19 anni e nato a San Benedetto.

3′ Pallone in mezzo per Mokulu di Martignago che mastica la palla col sinistro e Nobile blocca facilmente.

10′ Cross dalla destra del Ravenna, dalla parte opposta si propone Zanoni che però non aggancia.

12′ Martignago se ne va sulla sinistra, punta D’Ambrosio e calcia col mancino sul primo palo: Nobile respinge poi Lavilla si rifugia in corner.

21′ Giallo a D’Angelo che atterra un calciatore del Ravenna che era partito in contropiede.

25′ Pallone di Shaka in mezzo per Lescano che calcia alto ma era comunque in fuorigioco.

26′ Fallo su Franchini e punizione pericolosa dalal destra per il Ravenna. Pallone basso di Bolis, deviato in angolo.

28′ Sull’angolo parte Papa che in mezzo trova Alari, colpo di testa centrale che Nobile para facilmente.

33′ Punizione per la Samb dai 30 metri dopo un fallo su Nocciolini. Parte Angiulli che non va lontano dalla traversa! Gran tiro!

41′ Martignago calcia in mezzo a tre uomini dopo una punizione calciata a sorpresa dal Ravenna, palla fuori non di molto.

45′ Finisce sullo 0-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

1′ Doppio cambio nella Samb: entrano Liporace e Scrugli per Malotti e Lavilla.

10′ E’ il momento di Botta, entra per D’Angelo.

11′ Giallo a Liporace.

15′ Mokulu riceve da Papa e brucia in corsa Cristini, poi entra in area e calcia col destro: Nobile respinge coi piedi!

17′ Angiulli pesca Nocciolini in area che insacca col sinistro, giudicata però in fuorigioco la sua posizione.

20′ Botta prova a calciare col destro da fuori area; palla debole e che si spegne sul fondo.

23′ Vanacore per Bolis nel Ravenna che adesso si piazza col 4-4-2.

25′ Angiulli ci prova col destro da fuori area, blocca il pallone Albertoni.

27′ Palla in area per Nocciolini che calcia in area col destro, Perri si oppone col braccio: rigore!

29′ GOOOL. Parte Botta col mancino e Albertoni è battuto. Samb in vantaggio.

30′ Entra Ferretti per Franchini nel Ravenna.

32′ Botta ci prova col mancino e Albertoni respinge mentre Rocchi prende il posto di Nocciolini nei rossoblu.

37′ Cross in mezzo di Ferrettia a cercare De Grazia, chiude in angolo di testa Scrugli

38′ Papa cerca Ferretti in profondità: sinistro al volo e pallone che sfiora il palo alla sinistra di Nobile.

39′ Entra Marozzi per Perri nel Ravenna.

43′ Ferretti cerca Martignago in profondita, l’attaccante calcia col destro e Nobile respinge ancora. Poi D’Amborsio mette in angolo.

45′ Concessi 5 minuti di recupero.

91′ Pescato Ferretti in area che si gira e calcia all’angolino col sinistro. Pari del Ravenna al 91′.

95′ Finisce qui la partita, 1-1 fra Ravenna e Samb.

