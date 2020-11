L’economista e saggista americano invitato in videoconferenza dal Rotary Club di San Benedetto. Attacco molto duro verso l’ex presidente: “Mi auguro che abbia una agonia di rinvii a giudizio. La gente gli crede. Viviamo in un nuovo Medio Evo ma tecnologico”

Rossella Piccioni, Rotary nato proprio negli Usa e siamo legati a questo paese per la sua leadership e libertà. Sono primo governatore donna di questo paese.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Rotary Club di San Benedetto del Tronto ha incontra, in videoconferenza, il giornalista americano Alan Friedman esperto di politica statunitense. Nel programma organizzato dal presidente Piero Ristori c’era per la verità un incontro nella sala consiliare del comune di San Benedetto con l’autorevole giornalista ma alla luce della riesplosione dell’emergenza sanitaria tutto ciò non è stato possibile. “Per questo motivo – spiega Ristori – ho organizzato una videoconferenza per sabato 21 novembre alle 18 con il dottor Friedman al quale potranno partecipare gli associati Rotary e al quale prenderà parte anche il Governatore del Distretto 2090 Rossella Piccirilli“. L’argomento della videoconferenza ha riguardato le ripercussioni che ci saranno a livello nazionale, europeo e mondiale dovute alle ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Dopo l’introduzione di Rossella Piccirilli, Alan Friedman, economista, giornalista e saggista statunitense noto in Italia per la frequente presenza nel dibattito pubblico, ha risposto alle domande di Piero e Sandro Ristori. Numerosi i riferimenti all’attualità americana, a partire dalle recenti elezioni presidenziali, con critiche molto dure a Trump.

“Trump è un piccolo mafioso, è squilibrato, si comporta come un capo di una crime family newyorkese, se oggi non avete capito chi è Trump oggi, non posso fare niente per aiutarvi. E’ un narcisista maligno, ha bisogno di adulazione per il suo ego, e ha bisogno di soldi per pagare i suoi debiti” il tenore delle accuse.

“Donald Trump è stato un presidente fuorilegge e pericoloso per la democrazia. La democrazia americana è basata su alcuni principi: democrazia, rispetto per lo Stato di diritto, tolleranza. Trump è la manifestazione di una violenta deriva populista che nella storia occidentale si crea dopo fenomeni di guerra, crisi finanziaria. Anche in Italia si è sviluppato il populismo sia di destra che confusionario, come chiamo Luigi Di Maio” ha iniziato Friedman.

“Nella storia uomini forti portano avanti soluzioni facili a problemi complessi, ma la natura umana è tale che di fronte ai problemi si cerca di nasconderli. Trump aveva preparato il terreno da sei mesi, consapevole che avrebbe potuto perdere il voto, ha pianificato una narrativa falsa sul rischio del voto da posta, Trump ha messo addirittura un pupazzo come amministratore delle Poste e fin dall’estate ha iniziato a contestare la sconfitta se fosse arrivata per posta, mettendo le mani avanti”.

“Trump è finito ma non il trumpismo, ci sono network come Fox News che fanno propaganda degna di Goebbels, una parte dell’elettorato di Trump è davvero di bifolchi e hanno paura delle persone di colore, sono in segreto razzisti e con Trump si sono sentiti legittimati ad esprimerlo. Gli Usa sono oggi un paese danneggiato e lacerato – ha aggiunto – Conosco molti del gruppo di Biden, ho fiducia che non si inginocchino di fronte a Putin, non insultino l’Europa, l’America di Biden vuole ritrovare la vocazione di alleato dell’Europa anche se ci sono alleati di Trump come Orban in Ungheria, chi appoggia Orban e Trump è contrario allo stato di diritto”.

“Ci sono indagini in corso per Trump, i figli e collaboratori per frode bancaria, frode assicurativa, ricatto ed estorsioni e altri reati che spero andranno avanti con rinvio a giudizio anche se credo che ne saranno pochi. Scommetto una cena con voi però che da qui al 20 gennaio Trump farà qualche grazia e può cercare di graziare la sua famiglia, il suo team, e se stesso. Però queste grazie contano per reati federali ma non per reati di Stato, quindi scommetto che nel 2021 Trump sarà messo sotto processo, negherà le accuse ma alla fine sarà condannato e quindi cercherà come Berlusconi… scusami come un politico che ha paura delle condanne a ricandidarsi per cercare l’immunità. Credo e spero che sarà punito per quello che ha fatto al mondo e all’America anche se Biden cercherà di fare una politica bipartisan, lui è un democristiano americano, non un uomo di sinistra” ha continuato Friedman.

E ancora: “I complottisti americani sono decine di milioni e ci credono. Ci sono trumpisti che stanno morendo di Covid in ospedale che pur se intubati dicono che il Covid non esiste, quattro anni di Biden non basteranno. In America molti pensano che mettere la mascherina vuol dire che sia di sinistra, mentre non mettere la maschera indica che sei di destra. I no mask sono spesso anche no vax. Stiamo vivendo questo secolo in una sorta di ritorno al Medio Evo con la tecnologia“.

Sul populismo Friedman ha le idee che sembrano chiare: “Qui in Italia fra cinque anni la Meloni potrebbe essere Presidente del Consiglio e Salvini vice, perché il populismo non è un fenomeno che si conclude in pochi anni ma dura almeno una generazione. Chi crede nei valori della democrazia e del mercato libero deve resistere contro lo statalismo, tipico di Trump che minacciava le imprese come in Italia i confusionari grillini minacciano le imprese, deve difendere per tanto tempo”.

“Difficilmente Trump si ripresenterà nel 2024, deve concentrarsi sui suoi guai legali, oltre che pagare 400 milioni di dollari di debiti personali. Bisogna essere newyorkesi per capire Trump: “Ho preso 84 milioni di voti, quanti di questi sono monetizzabili e posso vendere loro qualcosa a questi cretini che mi seguono?” Lui li ha preso in giro spesso in questo modo. Ma possono emergere dei candidati trumpisti. Spero che la vita di Trump sia una agonia di processi e nuova bancarotta, ma il trumpismo resterà forte”.

