SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Assessorato alle Politiche Sociali ha approvato il progetto “Rugby a 360 Gradi – Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti disagiati” promosso dall’Unione Rugby San Benedetto.

Da sempre impegnati nel sostegno ai ragazzi con vari tipi di difficoltà, l’Unione Rugby si pone come obiettivo di favorire i processi di inclusione sociale di ragazzi in situazione di disagio. Il progetto mirerà, grazie anche all’impiego e all’impegno dei tecnici e degli atleti tesserati con l’associazione, a costruire percorsi integrati, in modo da accompagnare i ragazzi lungo un percorso teso a valorizzare le loro capacità di scelta ed azione, per consentire alle persone stesse di essere protagoniste, ed eventualmente modificare le proprie condizioni di vita.

I ragazzi partecipanti al progetto, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, provengono da situazioni di disagio e sono segnalati dalle Cooperative Sociali con le quali l’Unione Rugby collabora da diversi anni. Il risultato atteso è che i ragazzi, al termine dell’anno progettuale, riescano a continuare il loro percorso di inclusione sociale senza più necessitare dei sostegni assistenziali. Difatti il progetto mira a favorire il generale processo di affrancamento dei beneficiari attraverso l’attivazione di un percorso integrato lavoro/socialità per garantire durata all’esperienza di autonomia, sostenendo e rendendo indipendenti i ragazzi coinvolti.

