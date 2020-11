MONTEPRANDONE – La Giunta comunale di Monteprandone ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un tratto di marciapiede in via Borgo da Mare. L’intervento verrà realizzato sul marciapiede antistante la sede della Banca del Piceno a Monteprandone. Il progetto è stato redatto dagli uffici comunali. L’investimento è di 18.050 euro.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli – riusciamo a riqualificare e abbattere le barriere architettoniche in una via molto frequentata dai cittadini, proprio per la presenza della sede della Banca del Piceno. L’obiettivo è quella di rendere quella zona maggiormente fruibile e più sicura per gli avventori dell’istituto bancario e delle vicine attività commerciali, ma anche per tutta la cittadinanza”.

