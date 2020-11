CUPRA MARITTIMA – “Alle 15 di oggi, 20 novembre, inizieranno i tamponi per i nostri studenti. A causa del maltempo abbiamo attuato il piano B, e cambiato la location che sarà nella vecchia sede di Cupra Bibite, azienda che ringrazio per la disponibilità e per la collaborazione”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, in una nota diffusa sui Social nel primo pomeriggio del 20 novembre.

L’ingresso del percorso avviene dal cancello più a ovest: per chi viene dalla Statale 16, si percorre via Ruzzi e si svolta a sinistra sul nuovo ponte, all’uscita del quale si svolta a destra.

