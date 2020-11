E’ con vero dolore e rammarico che vi scrivo queste poche righe, come direttore del più prestigioso museo di malacologia esistente al mondo, ma che sta vivendo momenti davvero drammatici.

In ottemperanza delle disposizioni governative, il museo (struttura privata, senza alcun contributo negli ultimi 8 anni, da parte di Stato, Regione, Provincia e Comune e che vive unicamente grazie ai visitatori) è chiuso e non sta ricevendo nessun ristoro, di nessun genere (confermatoci dal nostro fiscalista), in quanto la struttura si trova in una regione “arancione”.

E’ davvero singolare questa situazione e straziante, tanto che, probabilmente saremo costretti a vendere le collezioni presenti, e chiudere definitivamente la struttura. In attesa di un cortese interessamento, distintamente saluto.