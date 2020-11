Video – L’attaccante rossoblu sarà un ex della prossima sfida e su Zironelli dice: “Con lui lavoriamo tanto sulla tattica in settimana, vuole farci assimilare velocemente i meccanismi che vuole riportare la domenica in campo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Manuel Nocciolini parla ai microfoni della Samb. “Un buon inizio di stagione per quanto mi riguarda” sottolinea l’attaccante toscano che parla del nuovo mister Zironelli: “Con lui lavoriamo tanto sulla tattica in settimana, vuole farci assimilare velocemente i meccanismi che vuole riportare la domenica in campo”.

Poi sulla prossima partita: “Sarà fondamentale dare continuità a Ravenna vincendo” dice Nocciolini che sarà un ex della partita assieme a Shaka Mawuli: “Per me sarà una partita come le altre, certo un po’ di emozione ci sarà perché ho passato due belle stagioni lì, hanno creduto in me e il primo anno è stato bello, il secondo meno. Chiosa infine sul suo ruolo, puo fare l’esterno d’attacco nel 3-4-3? “Lo posso fare, in quella posizione ho giocato a Parma”.

