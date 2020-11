GIULIANOVA – “I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno arrestato un uomo di 45 anni, di Vasto, su ordinanza di sostituzione della misura cautelare di obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere”.

Così, in una nota stampa diffusa il 19 novembre, la Compagnia dei Carabinieri di Giulianova: “L’uomo, infatti, già destinatario della prima misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito alla commissione di un furto aggravato, nei giorni scorsi si era presentato, come faceva quotidianamente in esecuzione della pena, ai Carabinieri di Vasto, ma in una circostanza aveva dato in escandescenze”.

Dall’Arma abruzzese concludono: “Il giudice ha quindi deciso di aggravare la pena in atto, ordinandone la custodia in carcere”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.