MARTINSICURO – “Dal 20 novembre, dalle 10, sarà operativa la postazione ‘drive’ per tamponi all’altezza del Palazzetto dello Sport a Martinsicuro“.

Così il sindaco Massimo Vagnoni, sui Social, il 19 novembre: “Da settimane l’amministrazione comunale lavora insieme ai medici di base e ai pediatri per cercare di accelerare le tempistiche di esecuzione dei tamponi. Per tale ragione abbiamo chiesto alla Asl di Teramo l’organizzazione di un drive a Martinsicuro che possa aiutare a smaltire in tempi adeguati le tante richieste. Abbiamo quindi predisposto un primo elenco sulla base delle indicazioni provenienti dai medici”.

Il primo cittadino aggiunge: “Ci aspetta un lungo lavoro sul territorio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi; per tale ragioni dobbiamo lavorare tutti insieme affinché si possa mettere in campo un sistema capillare sul territorio di tracciamento costante dei contagi e dei contatti”.

“Ringraziamo la Asl di Teramo per la disponibilità e la Protezione Civile-Croce Verde per l’importante supporto alla organizzazione del drive che, ci auguriamo, possa diventare un appuntamento costante per evadere le tante richieste” conclude Vagnoni.

