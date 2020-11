FERMO – Forze dell’Ordine in azione nei giorni scorsi lungo il territorio.

Controlli sulle strade nel Fermano da parte di Polizia e Guardia di Finanza con un’unità cinofila.

Dalla Questura di Fermo, tramite una nota stampa diffusa il 19 novembre, dichiarano: “Tra i controlli dei mezzi in sosta in area pubblica, si è rilevato che un ciclomotore non era coperto dalla prevista assicurazione obbligatoria. Contattato il proprietario, che è giunto poco dopo sul posto, il personale della Volante ha proceduto alla contestazione della sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada, al ritiro della carta di circolazione e al sequestro del mezzo che è stato affidato all’intestatario il quale ha provveduto a custodirlo in un suo garage nelle vicinanze”.

Dalla Questura fermana proseguono: “Qualche istante di preoccupazione si è avuta quando gli operatori della Polizia hanno fermato una autovettura alla guida della quale c’era un giovane straniero. Dalla tasca posteriore al sedile del conducente è stata chiaramente notata la canna di una pistola apparentemente vera. Il giovane è stato invitato a scendere dal veicolo e l’arma è stata estratta risultando essere, in realtà, una fedele riproduzione priva del prescritto tappo rosso di un revolver. L’ulteriore controllo ha consentito di trovare, nel portabagagli, una mazza in legno di quasi un metro, della quale è vietato il porto ingiustificato, che è stata sequestrata. Lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il porto di oggetti atti ad offendere”.

“Analoghi servizi proseguiranno, anche nei prossimi giorni nella località costiera, sia per i controlli connessi all’emergenza epidemiologica che per conservare e rafforzare i positivi risultati raggiunti nell’anno in corso da tutte le Forze dell’ordine fermane sotto il profilo della sicurezza reale e percepita dai residenti” concludono dalla Questura di Fermo.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.