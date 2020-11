Forze dell’Ordine in azione

FERMO – I Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Fermo, al termine di una complessa e articolata attività di indagine, diretta dalla Procura Generale della Repubblica di Ancona, supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (inserito nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale), hanno localizzato a Stoccarda (Germania) un latitante di 47 anni, pregiudicato“.

Così si apre la nota stampa diffusa il 19 novembre del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo: “L’uomo, era stato condannato con tre diverse sentenze irrevocabili, emesse rispettivamente dal Tribunale di Bergamo e dalla Corte di Appello di Ancona, negli anni 2014, 2015 e 2018, poiché riconosciuto colpevole di gravi reati tra cui estorsione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in Bergamo e in provincia di Fermo, per i quali gli era stata inferta la pena complessiva di anni 8 e mesi 11 di reclusione, 6.200 euro di multa e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

Nella nota stampa dell’Arma fermana si legge: “L’interessato era, finora, riuscito a sfuggire alla cattura, allontanandosi da Porto Sant’Elpidio, comune ove era domiciliato, trovando rifugio in Germania, sostenuto da una rete di conoscenti e parenti. Tuttavia, le pervicaci ricerche degli inquirenti, hanno permesso gradualmente di stingere le maglie, fino a orientarsi verso la Germania, riuscendo, infine, a localizzarlo nella città di Stoccarda”.

“La parte esecutiva è stata poi espletata dal collaterale Ufficio di cooperazione internazionale di Polizia tedesco che ha provveduto a notificare all’interessato il Mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Ancona – concludono dal Comando Provinciale – L’interessato, al momento ristretto presso il Carcere di Stoccarda, anche per reati commessi in Germania, al termine delle esigenze cautelari tedesche, sarà riconsegnato all’Italia, dove sconterà la pena inflittagli”.

