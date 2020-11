PORTO SANT’ELPIDIO – Due uomini nei guai nel Fermano.

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato un 49enne del posto, originario del Maceratese.

Dal Comando Provinciale di Fermo, in una nota stampa diffusa il 17 novembre, raccontano: “L’uomo, con precedenti, non era più volte reperibile a casa, era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali come deciso dal Tribunale di Ancona. Non doveva uscire di casa dalle ore 20 alle ore 7”.

“I successivi controlli hanno accertato la sua assenza ed è scattata la denuncia per non aver rispettato il provvedimento” concludono dall’Arma fermana.

Stessa sorte per un uomo di Porto San Giorgio, residente a Porto Sant’Elpidio: un 46enne è stato denunciato per evasione dai domiciliari dai militari.

Dal Comando Provinciale dichiarano, nella nota stampa: “L’uomo più volte non è stato trovato a casa dai carabinieri, giunti nell’abitazione per gli accertamenti di rito”.

