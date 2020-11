SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con il supporto dell’associazione Ciatdm (Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori) presieduta da Aurelia Passaseo, l’Assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto ripropone, con l’inasprirsi dei limiti alle attività umane sul territorio, il sostegno di un gruppo di professionisti (psicologi e psicoterapeuti) a sostegno dei disagi psicologici e relazionali di uomini e donne di qualsiasi età conseguenti alla pandemia.

Il Servizio, che gode anche del patrocinio della Croce Rossa Sambenedettese, dell’associazione “SeparAzione Papà” di Ascoli e dall’Associazione Adiantum per la tutela dei minori, fu varato durante la prima ondata della pandemia di primavera e ottenne un buon riscontro: ora viene riproposto avvalendosi dell’ulteriore collaborazione della VoxMedia, organismo di mediazione legale che si rende disponibile a mettere a disposizione la sua professionalità.

“Siamo orgogliosi di questo Servizio – dice Mara Vena, responsabile della sede sambenedettese del Ciatdm – che ci permette di portare un po’ di sollievo alle sofferenze che molti stanno subendo. Abbiamo subito accettato la richiesta dell’assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi di mantenere attivo il supporto anche nei giorni festivi, Natale e Capodanno compresi, che solitamente sono i periodi più a rischio”.

“La pandemia porta alla luce le fragilità più profonde – aggiunge l’assessore Antonella Baiocchi – sfaldando le illusorie certezze su cui molti hanno impostato l’esistenza. In questo lungo e delicato momento più che mai è necessario supportare psicologicamente i cittadini e considero un dovere sociale che psicologi e psicoterapeuti dedichino parte del loro tempo a sostegno solidale delle persone in difficoltà in modo assolutamente gratuito”.

I professionisti che aderiscono al progetto forniranno la consulenza tramite videoconferenza. Per i meno avvezzi agli strumenti digitali si utilizzerà il colloquio telefonico. Nei giorni feriali si può contattare direttamente il professionista prescelto anche attraverso messaggio Whatsapp con cui gli si chiede di essere richiamati. Nei giorni festivi il numero da contattare è quello dell’associazione Ciatdm: 3513207557. Chi risponde provvederà a mettere in contatto l’utente con il professionista disponibile. Si forniranno consulenze e informazioni, non cicli di terapia. La consulenza sarà anonima, nel rispetto assoluto della privacy. Ecco l’elenco dei professionisti aderenti:

Antonella Baiocchi: cellulare 3496952813. Mette a disposizione 10 ore a settimana.

Paola Casciati: cellulare 3282493416. Mette a disposizione 4 ore a settimana.

Maurizio Tremaroli: cellulare 3349253495. Mette a disposizione 2 ore a settimana.

Katiuscia Mariagrazia Di Biase: cellulare 3496631861. Mette a disposizione 6 ore settimanali.

Emanuela Mastretta: cellulare 3493421554. Mette a disposizione 4 ore settimanali.

Fania Beatriz Lucci: cellulare 3395873747. Mette a disposizione 4 ore a settimana.

Lorena Troiani: cellulare 3282031842. Mette a disposizione 3 ore a settimana.

