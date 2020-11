De Leo era arrivato in riviera quest’estate, non riuscendo però a mettersi in mostra per via di problemi fisici che non gli hanno permesso di allenarsi nella pre-season.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto dell’atleta Giuseppe De Leo in scadenza a giugno 2021.

De Leo era arrivato in riviera quest’estate, non riuscendo però a mettersi in mostra per via di problemi fisici che non gli hanno permesso di allenarsi nella pre-season. La società desidera ringraziare comunque l’atleta per la professionalità e l’impegno profuso nella sua breve esperienza in rossoblù, augurandogli le migliori fortune per la prosecuzione della sua carriera.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.