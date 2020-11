Lo sostiene la Cna Picena in merito alle ultime norme che hanno visto le Marche entrare nella “Zona Arancione” a causa dell’epidemia covid-19. In merito, si stanno comunque attendendo pareri sicuri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mens sana in corpore sano. E quando questa classica convinzione è sul punto di vacillare perché il limite negli spostamenti e l’impossibilità di prenderci cura del nostro corpo comincia a darci quel senso di oppressione, ecco che forse un piccolo lume si può intravedere. Molte notizie corrono in queste ore, soprattutto sul web, riguardo la possibilità di raggiungere il proprio parrucchiere o estetista di fiducia che esercita però l’attività al di fuori del comune di residenza, facendo tirare un sospiro di sollievo a gran parte della comunità femminile (e non solo). La Cna Picena è in attesa di un chiarimento preciso e dettagliato dagli organismi istituzionali che hanno facoltà di pronunciarsi su questo argomento.

In attesa di questi chiarimenti, sollecitati con pressante urgenza dall’Associazione, la Cna Picena invita titolari di laboratori e clienti a non affidarsi al passaparola che, in mancanza di atti normativi concreti, potrebbe portare a sgradevoli sanzioni.

Per molti, soprattutto donne, la manicure, il taglio di capelli o la copertura della ricrescita è senza dubbio “un motivo di necessità“. Ma non è di certo la stessa necessità riscontrabile nel testo dell’ultimo Dpcm, dichiarabile nell’autocertificazione, che consentirebbe lo spostamento tra comuni: “E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune“. Occorre mantenere bene a mente questo testo, unica certezza del momento, che vieta lo spostamento tra comuni, salvo motivi di assoluta importanza.

Come conciliare queste due prospettive?

La risposta attesa da Cna e caldeggiata, per sostenere il lavoro degli artigiani del comparto benessere, è semplice. Attività di parrucchiere ed estetiste sono a tutti gli effetti interpretabili come “motivi di necessità” e si parla di “atività non sospese” legate al trattamento della persona. Il cittadino si può quindi servire di esercenti di fiducia anche se si trovano al di fuori del proprio comune di residenza. Ovvero, in molti casi a pochi chilometri di distanza dal comune di residenza, ma comunque in un’altra municipalità.

La Cna Picena sta mantenendo il contatto con le istituzioni per informare in tempo reale utenti e clienti su ciò che si può fare, rispettando le norme in vigore, e quello che al contrario è vietato.

