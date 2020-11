Con Techno-Fix e Refineair potete installare degli innovativi macchinari, certificati contro il Covid ma non solo, che sanificano H24 e in presenza di persone sia gli ambienti che le superfici. Per informazioni 0861-70788 oppure info@techno-fix.eu. Visita anche il sito www.techno-fix.eu.

SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – C’è Aria Nuova con Techno-Fix e Refineair. Immaginate, anche in questo difficile periodo, di poter lavorare e vivere in ambienti sicuri ed al riparo da virus, batteri e altri microorganismi dannosi per la vostra salute. Stanze e uffici totalmente e continuamente sanificati senza bisogno di lasciarli, neppure per un minuto e senza pericoli per la vostra salute.

Tutto questo oggi è possibile attraverso le rivoluzionarie macchine della Refineair, azienda italiana produttrice di sistemi di sanificazione dell’aria e delle superfici, distribuite dal concessionario ufficiale Techno-Fix, consolidata realtà del nostro territorio, attiva nei settori forniture industriali ed automotive,

Ma andiamo innanzitutto a scoprire le caratteristiche della linea di macchine per la sanificazione attiva prodotte in Italia dalla Refineair. I prodotti dell’azienda sfruttano l’innovativa, ecologica e sicura tecnologia dell’ossidazione foto-catalitica (PCO – Photocatalytic Oxidation) che replica quanto avviene in natura attraverso il processo della fotosintesi ed in questo modo riesce ad abbattere non solo virus, batteri, muffe e lieviti ma anche odori, polveri sottili e composti organici volatili come formaldeide, benzene, alcoolene o ammoniaca. I macchinari sono in grado di eliminare questa vasta gamma di microorganismi dannosi sia dall’aria che dalle superfici, agendo H24 e senza la necessità che le persone lascino i locali, in questo senso, con lo stesso impatto che può avere un normale ventilatore.

La tecnologia delle apparecchiature Refineair, vanta innumerevoli certificazioni stilate dalle più importanti istituzioni tecnico-scientifiche e liberamente scaricabili al seguente link http://www.refineair.it/certificazioni-e-test/ .

Si tratta di un DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I, riconosciuto anche dalla European Medical Association, la principale associazione di medici in Europa. I macchinari, inoltre, hanno recentemente ottenuto una specifica certificazione di efficacia contro il Covid-19, riuscendo ad abbattere il virus al 99,7 % e con tempi che non superano i 20 minuti.

Nel settore alimentare è importante rilevare la forte azione di abbattimento dell’Etilene, principale maturante di frutta e verdura.

Quella che offrono Refineair ed il suo concessionario ufficiale Techno-Fix è quindi una tecnologia rivoluzionaria, efficace e non invasiva; una tecnologia che, soprattutto in un periodo come questo, caratterizzato da una pandemia virale, può aumentare in maniera esponenziale la sicurezza effettiva in tutti gli ambienti ad alto rischio di aziende ed enti pubblici (di fondamentale importanza è anche l’applicazione della tecnologia, già possibile ed avviata, sui mezzi del trasporto pubblico e privato)

Se sei interessato ai prodotti Refineair e ti piacerebbe installarli nella tua azienda contatta il concessionario ufficiale Techno-Fix per una consulenza gratuita al numero 0861-70788, invia una e-mail all’indirizzo info@techno-fix.eu oppure visita il sito www.techno-fix.eu.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.